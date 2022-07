Συντρίμμια κινεζικού πυραύλου θα πέσουν στη Γη

Η εκτόξευση του κινεζικού πυραύλου Long March 5 που μετέφερε μια ενεργειακή μονάδα τον κινεζικό διαστημικό σταθμό Τιανγκόκ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή. Αφού ολοκλήρωσε την αποστολή του επιστρέφει στη Γη. Η κινεζική κυβέρνηση δήλωσε ότι η είσοδος του πυραύλου στην ατμόσφαιρα της Γης το σαββατοκύριακο ενέχει μικρό κίνδυνο να πέσει σε κατοικημένη περιοχή -αν και το πιθανότερο είναι να προσγειωθεί στη θάλασσα.

Κομμάτια πυραύλου έχουν προσγειωθεί στη ξηρά στο παρελθόν και συγκεκριμένα στην Ακτή Ελεφαντοστού, τον Μάιο του 2020, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια.

Ο Long March 5 βρισκόταν την Παρασκευή το βράδυ σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τη Γη και η πορεία του είναι ανεξέλεγκτη. Σύμφωνα με την «The Aerospace Corporation», μία Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση με έδρα την Καλιφόρνια, η επανείσοδος θα γίνει γύρω στις 00:24 GMT της Κυριακής, συν ή πλην 16 ωρών, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

«Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε πού ακριβώς θα προσγειωθεί το κομμάτι των 25 τόνων των συντριμμιών. Η πιθανή περιοχή όπου θα μπορούσαν να πέσουν τα συντρίμμια εκτείνεται από τις ΗΠΑ, την Αφρική, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ινδία, την Ευρώπη, ως και τη Νοτιοανατολική Ασία», είπε η «The Aerospace Corporation.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀30 Jul 2022 18:05 UTC ± 5 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcrMrs pic.twitter.com/hOsvq5wmWl

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) July 29, 2022