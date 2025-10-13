Συνταγματικό έκρινε το ΣτΕ τον τεκμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έβαλε τέλος στη νομική διαμάχη για το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, απορρίπτοντας επτά αιτήσεις ακύρωσης που είχαν υποβάλει δικηγόροι, Δικηγορικοί Σύλλογοι και άλλοι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς.

Οι προσφεύγοντες ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία καθορίζεται η διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, βάσει του νέου συστήματος τεκμαρτού υπολογισμού του φόρου.

Οι υποθέσεις συζητήθηκαν στις 28 Μαρτίου 2025 ενώπιον της Ολομέλειας του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, έπειτα από τις προσφυγές Δικηγορικών Συλλόγων, εμμίσθων και ασκούμενων δικηγόρων, αλλά και εκπροσώπων άλλων επαγγελματικών κλάδων, που αμφισβητούσαν τη νομιμότητα και τη συνταγματικότητα της σχετικής απόφασης της ΑΑΔΕ (1055/2024).

Η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία εκδόθηκε βάσει του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εισήγαγε το νέο πλαίσιο τεκμαρτού προσδιορισμού του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με τις υπ’ αριθμ. 1798, 1800/2025 και άλλες αποφάσεις της, η Ολομέλεια του ΣτΕ, υπό την προεδρία του Μιχάλη Πικραμένου και με εισηγήτριες τις συμβούλους Επικρατείας Κωνσταντίνα Λαζαράκη και Βασιλική Μόσχου, απέρριψε το σύνολο των αιτήσεων ακύρωσης.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι ο τρόπος προσδιορισμού του ετήσιου ελάχιστου εισοδήματος βάσει τεκμηρίων είναι «συνταγματικός και σύμφωνος με τον νόμο», απορρίπτοντας έτσι τα επιχειρήματα των επαγγελματικών φορέων περί παραβίασης της αρχής της φοροδοτικής ικανότητας και της ισότητας στη φορολογία.

Ο κάθε φορολογούμενος ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημά του, εάν διαφωνεί. Του δίνεται αυτή η δυνατότητα με τους εξής τρόπους:

1) Να ασκήσει κατά της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου βάσει του τεκμαρτού εισοδήματος ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Δ.Ε.Δ.

2) Να προσφύγει παράλληλα στα Διοικητικά Δικαστήρια.

3) Να υποβάλει αίτημα ελέγχου από τη ΔΟΥ που υπάγεται.

