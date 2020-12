Brexit: Τζόνσον και Φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν για μια ύστατη προσπάθεια

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ενωση θα συνεχίσουν -έστω και την δωδεκάτη ώρα- τις συνομιλίες τους για την επίτευξη συμφωνίας που θα κλείσει την εκκρεμότητα του Brexit, ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία που είχαν το πρωί της Κυριακής, αποφάσισαν να συνεχίσουν και τις συνομιλίες και πέρα από την προκαθορισμένη για σήμερα λήξη της προθεσμίας.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα μείζονα, αλλά ακόμη ανεπίλυτα ζητήματα, όπως ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση, και δεσμεύονται να συνεχίσουν τις επαφές στο επίπεδο των διαπραγματευτικών ομάδων. Οπως παραδέχονται, παρά την εξάντληση έπειτα από ένα χρόνο συνομιλιών και παρά το ότι οι προθεσμίες παρήλθαν χωρίς αποφάσεις, «πιστεύουμε ότι είναι υπεύθυνη στάση να προχωρήσουμε λίγο ακόμη», έστω και σε αυτό το ύστατο στάδιο.

BREAKING: European Commission President Ursula von der Leyen announces #Brexit negotiations will continue, saying 'it is responsible at this time to go the extra mile'.

