Συνομιλία Μητσοτάκη με Μπλίνκεν: Τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις στην Ανατ. Μεσόγειο

Τηλεφωνική συνομιλία είχε το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αντονι Μπλίνκεν.

Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Μπλίνκεν, για μείζονα θέματα, όπως ανακοίνωσε στο Twitter, μέσω ανάρτησής του.

Ανάμεσα σε αυτά ήταν ο συντονισμός των δύο χωρών, ως μελών του NATO, για τη βοήθεια που μπορούν να παρέχουν στην Ουκρανία και στην αντίστασή της απέναντι στους Ρώσους. Παράλληλα, συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Εποικοδομητική η κλήση που είχαμε σήμερα με τον @SecBlinken. Συζητήσαμε για τον στενό συντονισμό μας, ως Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, με σκοπό να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί κατά της Ρωσίας, καθώς και για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Constructive call today with @SecBlinken. We discussed our close coordination as NATO Allies to help Ukraine defend against Russia, as well as the recent developments in the Eastern Mediterranean.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 24, 2022