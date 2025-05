Σύνοδος της «συμμαχίας των προθύμων» στο Κίεβο – Τι θα ζητήσουν από τη Ρωσία

Στο Κίεβο έφτασαν ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ το πρωί του Σαββάτου, προκειμένου να εκφράσουν από κοινού με τον πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ τη στήριξή τους προς την Ουκρανία και να ζητήσουν από τη Ρωσία να δεχθεί «πλήρη και άνευ όρων» εκεχειρία 30 ημερών, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP.

Οι τρεις ηγέτες βγήκαν μαζί από το τρένο που τους μετέφερε στο Κίεβο από την Πολωνία και πρόκειται να συναντηθούν μέσα στην ημέραα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Τουσκ.

Η επίσκεψη των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Πολωνίας απαντά, συμβολικά, στους εορτασμούς που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στη Μόσχα για την επέτειο των 80 ετών από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και περίπου 20 ξένων ηγετών, ανάμεσά τους ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

«Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Εντείνουμε την πίεσή μας στη ρωσική πολεμική μηχανή μέχρις ότου η Ρωσία να δεχθεί μια εκεχειρία που θα διαρκέσει», τόνισαν σε χθεσινή, κοινή τους ανακοίνωση οι τέσσερις ηγέτες.

Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς και Τουσκ θα συμμετάσχουν μαζί με τον Ζελένσκι σε διαδικτυακή διάσκεψη με άλλους ηγέτες της «συμμαχίας των προθύμων» των δυτικών χωρών –κυρίως ευρωπαϊκών– που είναι έτοιμες να προσφέρουν “εγγυήσεις ασφαλείας” στην Ουκρανία. Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχει και ο έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στο Κίεβο ενισχυμένοι από την έκκληση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πίεσε την Πέμπτη τη Ρωσία να δεχθεί «άνευ όρων εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών», ενώ απείλησε τη Μόσχα με νέες κυρώσεις σε περίπτωση που αρνηθεί.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι επιθυμεί να καταλήξουν «τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες» σε ένα κοινό αμερικανο -ευρωπαϊκό σχέδιο εκεχειρίας, το οποίο θα συνοδεύεται από νέες «μαζικές ευρωπαϊκές κυρώσεις» σε περίπτωση αποτυχίας.

