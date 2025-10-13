Σύνοδος στην Αίγυπτο: Στο επίκεντρο η «δεύτερη φάση» για την ειρήνη στη Γάζα

Στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας βρίσκεται το Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου οι ηγέτες επιχειρούν να χαράξουν τον δρόμο προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Η Σύνοδος Κορυφής για το σχέδιο ειρήνευσης Ισραήλ–Χαμάς, υπό την προεδρία των Ντόναλντ Τραμπ και Αμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και με τη συμμετοχή του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, συγκεντρώνει τα βλέμματα όλου του πλανήτη. Απών από τη σύνοδο θα είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παρόντες ηγέτες από όλο τον κόσμο –ανάμεσά τους και ο έλληνας Πρωθυπουργός– αναζητούν την τελική φόρμουλα που θα οδηγήσει σε σταθερή κατάπαυση του πυρός και σε ένα νέο πλαίσιο ειρήνης για τη Γάζα.

Ο αμερικανός πρόεδρος υποδέχεται τους συμμετέχοντες στη σύνοδο, ενώ νωρίτερα δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον αιγύπτιο ομόλογό του, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους.

«Ο πρόεδρος Σίσι διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο. Το εκτιμώ πολύ», δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «ισχυρό ηγέτη» που «κρατά χαμηλά την εγκληματικότητα στη χώρα του».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι συνομιλίες έχουν ήδη περάσει στη «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ακόμη και το Ιράν «θέλει να συμμετάσχει σε μια ευρύτερη συμφωνία ειρήνης».

Από την πλευρά του, ο Σίσι εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Τραμπ, λέγοντας πως «είναι ο μόνος που μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα».

Ο αιγύπτιος πρόεδρος είχε νωρίτερα σειρά διμερών επαφών με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον εμίρη του Κατάρ και άλλους ηγέτες, με στόχο τον συντονισμό της εφαρμογής της εκεχειρίας και την έναρξη των προσπαθειών ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας.

Η αιγυπτιακή Προεδρία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην «οριστικοποίηση της συμφωνίας» που θα σημάνει το τέλος του πολέμου, αλλά και στη δημιουργία ενός μηχανισμού διεθνούς επιτήρησης και στήριξης των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών δράσεων στη Γάζα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να πρότεινε τη συγκρότηση μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, η οποία θα επιβλέπει την τήρηση της εκεχειρίας και θα συμβάλει στην ασφάλεια των αμάχων. Το σχέδιο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, βρίσκει θετική ανταπόκριση από αρκετές χώρες της Ε.Ε., ενώ βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Η σύνοδος του Σαρμ Ελ Σέιχ αναμένεται να συνεχιστεί με διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις ηγετών, με στόχο τη σύνταξη του τελικού κειμένου συμφωνίας, που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ένα διαρκές καθεστώς ειρήνης στη Γάζα – το πιο φιλόδοξο σχέδιο των τελευταίων ετών για τη Μέση Ανατολή.

