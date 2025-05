Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Αττάλεια για τις αμυντικές δαπάνες – συμμετέχει ο Γεραπετρίτης

Στην Αττάλεια της Τουρκίας συναντώνται οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, για να διαπραγματευθούν την αύξηση των αμυντικών τους δαπανών, με την ελπίδα να πείσουν τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος απείλησε τους «κακοπληρωτές» ότι δεν θα τους προστατεύει. Ωστόσο, δεν αναμένεται σημαντική πρόοδος στο θέμα, το οποίο θα ξανασυζητήσουν οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ στην τελευταία συνάντηση πριν τη σύνοδο κορυφής της Χάγης.

Στη σύνοδο, κατά την οποία θα συζητηθούν ακόμα θέματα ενίσχυσης της συνδρομής προς την Ουκρανία, καθώς και η συνεργασία της Συμμαχίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους του Ινδο-Ειρηνικού, συμμετέχει και ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η Αθήνα προσέρχεται στις συζητήσεις ως μια χώρα που δαπανά άνω του 3% του ΑΕΠ για την άμυνα, αλλά και μια δύναμη που δρα διαχρονικά υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, ως ένας από τους πυλώνες της νοτιοανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Όσον αφορά, δε, τη συμμετοχή των τρίτων χωρών στην αμυντική αυτονομία της Ένωσης, οι ελληνικές θέσεις είναι σαφείς: Οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συμβαδίζουν με την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, καθώς και με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, να μην δημιουργηθούν νέες εξαρτήσεις, να υπάρξει σύμπνοια με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε στην Αττάλεια με τον γγ του ΝΑΤΟ Mαρκ Ρούτε, όπου συζήτησαν τα θέματα που θα απασχολήσουν τους υπουργούς Εξωτερικών της Συμμαχίας.

📍 #NATO Informal #ForMin Mtg in Antalya

FM George Gerapetritis’ mtg w/@NATO SG Mark Rutte @SecGenNATO

At the forefront, burden-sharing, support to #Ukraine & #NATO–#EU cooperation pic.twitter.com/OzFNXgVdrv

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 14, 2025