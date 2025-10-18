Συνελήφθη o πρόεδρος του Ατρόμητου – φωτοβολίδες και κοντάρια στο γήπεδο

Ο πρόεδρος του Ατρόμητου Περιστερίου συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, στο πλαίσιο έρευνας για μια σειρά από παραβάσεις.

Η σύλληψη του Βασίλη Μπέτση έγινε κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, ύστερα από παραγγελία εισαγγελέα και σχετικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες οπαδοί της ομάδας διακινούσαν και απέκρυπταν φωτοβολίδες, κροτίδες και όπλα σε χώρο δημοτικού σταδίου, με την ανοχή του προέδρου.

Κατά την αστυνομική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού από το Τμήμα Ειδικών Ερευνών με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, εντοπίστηκε σε κλειδωμένο χώρο του σταδίου μεγάλος αριθμός αντικειμένων.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

17 φωτοβολίδες

ένας σωλήνας εκτόξευσης βολών

επτά κοντάρια

τρία κράνη

σπρέι και μάσκες

ρουχισμός άλλων ομάδων

Το στάδιο είχε παραχωρηθεί στην ομάδα από τη δημοτική αρχή της περιοχής.

Ο Βασίλης Μπέτσης θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

ΠΑΕ Ατρόμητος: «Τυπική διαδικασία»

Το απόγευμα του Σαββάτου, η ΠΑΕ Ατρόμητος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζεται ότι τα αντικείμενα βρέθηκαν σε χώρο εκτός γηπέδου, «στον οποίο η ομάδα δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη». Αναφέρεται ακόμη ότι η σύλληψη του πρόεδρου ήταν τυπική «λόγω του ρόλου του ως αντιδημάρχου Αθλητισμού».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Σύσσωμη η ΠΑΕ Ατρόμητος θέλει να εκφράσει την πλήρη στήριξή της και να συμπαρασταθεί στον πρόεδρο του ΔΣ, Βασίλειο Μπέτση, για την άδικη σύλληψή του έπειτα από έρευνα των Αστυνομικών της Υ.Α.Ο.Α.Β.

Ως ΠΑΕ Ατρόμητος θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ευρήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν βρέθηκαν σε καμία περίπτωση εντός του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, στον οποίο η ομάδα μας σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

Επιπλέον, τονίζουμε ότι η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους οι οποίοι απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου αναμένει τη δικαίωση του Βασίλη Μπέτση, γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί εντός των επόμενων 24ωρων και έπειτα από τις έρευνες των Αρχών».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News