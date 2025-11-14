Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίες για επενδυτικές απάτες άνω του €1 εκατ.

O επιχειρηματίας-«διαφημιστής» των επενδυτικών ευκαιριών σε καζίνο |

Γνωστός επιχειρηματίας με «πρόσωπο στην πιάτσα» κατά το κοινώς λεγόμενον, και παρουσία στον χώρο των media, φέρεται να βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων από την Οικονομική Αστυνομία για επενδυτικές απάτες ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Οπως αναφέρεται, οι συνολικά πέντε συλληφθέντες -ανάμεσά τους ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης- φέρονται να υπόσχονταν επενδύσεις με 20% αύξηση κεφαλαίου τον μήνα.

Επέλεγαν τα θύματά τους σε καζίνο ή/και μέσω κύκλων που γνώριζαν στοιχεία για την οικονομική τους επιφάνεια και τα προσέγγιζαν με το πρόσχημα επένδυσης, υποσχόμενοι υψηλές και άμεσες αποδόσεις και μάλιστα σε μηνιαία βάση. Και για να γίνονται πιο πειστικοί τούς επιδείκνυαν λίρες και χρυσό που υποτίθεται ότι είχαν αποκτήσει χάρη στις επενδύσεις που «διαφήμιζαν».

Η επιχείρηση για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανώθηκε σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, κατόπιν σχετικών πληροφοριών για τη δράση των απατεώνων.

Οπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες εμπλέκονται, τουλάχιστον από το 2023, σε σειρά από απάτες, εντοπίζοντας στοχευμένα ανθρώπους με οικονομική άνεση και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου μεταξύ άλλων τούς επιδεικνυαν χρήματα, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους – μέχρι και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Οταν άρχιζαν οι υποψίες από κάποια από τα θύματά τους, χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα για να καθυστερούν την επιστροφή των χρημάτων που είχαν καταφέρει να αποσπάσουν.

Σε μία περίπτωση μάλιστα σκηνοθέτησαν ληστεία και χτύπησαν το θύμα τους ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν τη «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, στήνοντας και υποτιθέμενη κατάσχεση χρημάτων.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

38.925 ευρώ,

113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,

735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,

πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού -725.450- ευρώ,

πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,

δύο πλάστες επιταγές ύψους -100.000- ευρώ και -600.000- ευρώ αντίστοιχα.

τρία Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και

έξι κινητά τηλέφωνα

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

