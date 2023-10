Συνέδριο Εργατικών: Αν ο διαδηλωτής είχε όπλο αντί για γκλίτερ, «θα σκότωνε τον Στάρμερ»

Το Κόμμα των Εργατικών επανεξετάζει επειγόντως τα μέτρα ασφαλείας στο συνέδριο που γίνεται στο Λίβερπουλ, καθώς ένας διαδηλωτής κατάφερε να ανέβει, την Τρίτη, στη σκηνή και να ρίξει γκλίτερ στον Κιρ Στάρμερ, την ώρα που μιλούσε στο βήμα.

Ο Γιαζ Ασμάουι, 28 ετών, φυσικός και μέλος της οργάνωσης διαμαρτυρίας Extinction Rebellion, συνελήφθη αφού έριξε ανενόχλητος γκλίτερ πάνω στον αρχηγό των Εργατικών.

Ο Ασμάουι, ο οποίος εκπροσωπούσε την ομάδα «ο λαός απαιτεί δημοκρατία», όρμησε στη σκηνή, τρέχοντας από το πίσω μέρος της αίθουσας χωρίς κανείς να τον σταματήσει.

Ο διαδηλωτής πρόλαβε να φωνάξει στο μικρόφωνο: «Στην πραγματική δημοκρατία πρωταγωνιστούν οι πολίτες. Η πολιτική χρειάζεται αναβάθμιση, ζητάμε λαϊκή Βουλή. Είμαστε σε κρίση, είμαστε σε κρίση, το μέλλον μας διακυβεύεται».

Ο Στάρμερ τον έσπρωξε μακριά από το μικρόφωνο, καθώς ο διαδηλωτής άρπαξε τον βρετανό πολιτικό από τον ώμο και τον καρπό.

Χρειάστηκαν περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα για να φτάσει στη σκηνή το προσωπικό ασφαλείας. Οταν τα κατάφεραν, τον έριξαν στο πάτωμα και τον απομάκρυναν. Την ίδια στιγμή, η Ρέιτσελ Ριβς, σκιώδης υπουργός Οικονομικών του κόμματος, ακούστηκε να λέει θυμωμένη, «για όνομα του Θεού».

Μετά το συμβάν και αφού συνομίλησε για λίγα λεπτά με ένα μέλος του επιτελείου του, ο ηγέτης των Εργατικών έβγαλε το σακάκι του και σήκωσε τα μανίκια του, που είχαν γεμίσει με γκλίτερ. «Αν νομίζει ότι ενοχλήθηκα, κάνει λάθος» είπε στο μικρόφωνο, αναφερόμενος στον διαδηλωτή.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μέρσισαϊντ είπε ότι ο Ασμάουι είχε συλληφθεί με την υποψία επίθεσης στο άρθρο 39, παραβίασης της ειρήνης και πρόκλησης δημόσιας ενόχλησης και θα ανακριθεί.

Ο Στάρμερ περιέγραψε τον διαδηλωτή ως «ηλίθιο» και δήλωσε «απολύτως αποφασισμένος» να τον αγνοήσει.

Ο Στάρμερ δήλωσε σχετικά με το συμβάν, στους Times,την Τετάρτη: «Ημουν απόλυτα αποφασισμένος ότι αυτό δεν πρόκειται να χαλάσει τέσσερα χρόνια πραγματικά σκληρής δουλειάς, το να πάρουμε το Εργατικό Κόμμα από εκεί που βρισκόταν, πολύ χαμηλά, το 2019, και να το φέρουμε σε αυτό το τελευταίο συνέδριο πριν από τις γενικές εκλογές, όπου έπρεπε να παρουσιάσουμε το θετικό σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει».

Είπε, επίσης, ότι θεωρεί την ομιλία του στο συνέδριο μια «κορυφαία» στιγμή.

«Πάντα έβλεπα την ιστορία αυτή σε τρία στάδια. Πριν από 3,5 χρόνια ανέλαβα το κόμμα, το πήρα από το πάτωμα, έπρεπε να το αλλάξουμε, να εκθέσουμε τους Συντηρητικούς και το SNP ως ανίκανους να κυβερνήσουν, και στη συνέχεια να παρουσιάσουμε τη δική μας θέση, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται να περάσουμε άλλη μια δεκαετία παρακμής», πρόσθεσε ο Στάρμερ.

Και συνέχισε: «Ημουν αποφασισμένος να συνεχίσω την ομιλία, και γι’ αυτό σήκωσα τα μανίκια μου και συνέχισα. Δεν ήθελα αυτός ο ηλίθιος να το διακόψει αυτό».

Οπως σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, πολλά στελέχη των Εργατικών ήταν έξαλλα με την αργοπορημένη αντίδραση των ανδρών της ομάδας ασφαλείας και έλεγαν ότι αν ο διαδηλωτής είχε όπλο, θα μπορούσε να είχε σκοτώσει τον Στάρμερ.

Μια ανώτερη πηγή του κόμματος κατηγόρησε την Μητροπολιτική Αστυνομία, αφού ο Στάρμερ έχει προστασία όλο το 24ωρο. Σύμφωνα με τους Times, αστυνομικοί ήταν μέσα στην αίθουσα του συνεδρίου αλλά δεν αντέδρασαν.

Η εταιρεία φύλαξης του χώρου δήλωσε ότι, «οι άρτια εκπαιδευμένες ομάδες διαχείρισης και ασφάλειας εξασφάλισαν ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε κατάλληλα».

Πηγή των Εργατικών τόνισε ότι, «η ασφάλεια δεν λειτούργησε σήμερα, για οποιονδήποτε λόγο, και αυτό θα επανεξετάσουμε επειγόντως».

Ο Γκράχαμ Γουέτον, πρώην αστυνομικός, είπε στους Times: «Οποιος πλησιάζει τόσο πολύ, σαφώς παραβιάζει την ασφάλεια. Πρέπει να τεθούν ερωτήματα για το πώς κατάφερε να φτάσει στη σκηνή».

Η ομάδα «People demand democracy» (ο λαός απαιτεί δημοκρατία) συνδέεται με την ομάδα «Just Stop Oil» (σταματήστε το πετρέλαιο) και ζητεί τη διεξαγωγή των εκλογών με σύστημα απλής αναλογικής και μια «Βουλή των πολιτών» για να αντικαταστήσει τη Βουλή των Λόρδων, η οποία θα επιλέγεται από μία «δημοκρατική λαχειοφόρο αγορά».

Εκπρόσωπος της ομάδας δήλωσε ότι είναι οπαδοί της μη βίας, για αυτό και η δράση σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μην προκαλέσει τραυματισμό.

“My overwhelming feeling was, I am not going to let you ruin four years of hard work in this party.”

Keir Starmer tells #TimesRadio he won't let the glitter thrown over him at conference distract from years of “ruthlessly” changing the Labour Party.@Keir_Starmer | @StigAbell pic.twitter.com/HBcPBQyAlE

— Times Radio (@TimesRadio) October 11, 2023