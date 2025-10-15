Συνάντηση Πούτιν-Σάρα: Στο τραπέζι οι ρωσικές βάσεις, το πετρέλαιο και ο Ασαντ

Ο Σύρος πρόεδρος Αχμεντ Αλ Σά διαβεβαίωσε την Τετάρτη τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η κυβέρνησή του θα σεβαστεί όλες τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των δύο χωρών, μια δήλωση που ερμηνεύεται ως ένδειξη πως οι δύο κύριες ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στη Συρία παραμένουν ασφαλείς.

Ο Σάρα, ο οποίος ανέτρεψε τον προκάτοχό του Μπασάρ αλΑσαντ –στενό σύμμαχο της Μόσχας– στα τέλη του περασμένου έτους, έκανε τη δήλωση αυτή στην έναρξη των συνομιλιών του με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο, στο πλαίσιο της πρώτης του επίσκεψης στη Ρωσία από την ανάληψη της εξουσίας.

«Υπάρχουν διμερείς σχέσεις και κοινά συμφέροντα που μας συνδέουν με τη Ρωσία, και σεβόμαστε όλες τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί. Εργαζόμαστε για τον επαναπροσδιορισμό της φύσης των σχέσεών μας», είπε ο Σαράα, μιλώντας στα αραβικά.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να προχωρήσει «σε όλα τα ενδιαφέροντα και χρήσιμα βήματα» που έχουν ήδη συζητηθεί για την ανανέωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Ενέργεια, βάσεις και ανοικοδόμηση

Μετά τις συνομιλίες, ο ρώσος αντιπρόεδρος Αλεξάντερ Νόβακ ανέφερε ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε ενεργειακά έργα στη Συρία και να συνδράμει στην αποκατάσταση υποδομών που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, όπως οι σιδηροδρομικές γραμμές και οι εγκαταστάσεις ενέργειας.

«Ρωσικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στη Συρία εδώ και χρόνια, σε πετρελαιοπηγές που χρειάζονται αναβάθμιση ή επανεκκίνηση, αλλά και σε νέα κοιτάσματα. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ενεργά», δήλωσε ο Νόβακ.

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει πριν από τις συνομιλίες ότι στην ατζέντα θα βρισκόταν και το μέλλον των δύο βασικών ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη χώρα – της αεροπορικής βάσης Χμεϊμίμ στην επαρχία Λατάκια και της ναυτικής βάσης στην Ταρτούς, στις ακτές της Μεσογείου.

Η Ρωσία διατηρεί επίσης στρατιωτική παρουσία στο αεροδρόμιο Καμισλί, στα βορειοανατολικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και το Ιράκ.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι η Μόσχα θεωρεί πως η Δαμασκός επιθυμεί τη συνέχιση της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας, προσθέτοντας ότι οι βάσεις μπορούν να λειτουργήσουν και ως κόμβοι για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Αφρική.

Σύμφωνα με συριακές πηγές, η νέα κυβέρνηση ζητά διαβεβαιώσεις πως η Ρωσία δεν θα βοηθήσει στην επανεξοπλισμό υπολειμμάτων των δυνάμεων του Ασαντ. Ο Σάρα παράλληλα, ελπίζει στη ρωσική υποστήριξη για την ανασυγκρότηση του συριακού στρατού.

Μια ευαίσθητη επίσκεψη

Η επίσκεψη του Σαράα χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα ευαίσθητη. Η Ρωσία είχε στηρίξει στρατιωτικά τον Ασαντ επί χρόνια απέναντι στους αντάρτες, οι οποίοι τελικά ανέλαβαν την εξουσία τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους υπό την ηγεσία του Σαράα. Η Μόσχα στη συνέχεια παρείχε άσυλο σε αυτόν και την οικογένειά του, οι οποίοι πλέον διαμένουν διακριτικά στη ρωσική πρωτεύουσα, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο συριακές πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι ο Σάρα σκοπεύει να ζητήσει επίσημα από τη Ρωσία την έκδοση του Άσαντ, ώστε να δικαστεί για εγκλήματα κατά Σύρων πολιτών.

Η Ρωσία, ωστόσο, είναι απίθανο να συναινέσει. Οπως σημείωσε ο Λαβρόφ, ο Ασαντ έλαβε άσυλο στη Ρωσία επειδή η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Ο Σάρα, ο οποίος επιδιώκει να εξασφαλίσει οικονομικά ανταλλάγματα από τη Μόσχα –μεταξύ των οποίων η επανέναρξη προμηθειών σιταριού με ευνοϊκούς όρους και αποζημιώσεις για τις καταστροφές του πολέμου– αναμένεται επίσης να ζητήσει ρωσική υποστήριξη απέναντι στις ισραηλινές πιέσεις για διεύρυνση της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στα νότια της Συρίας.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο σύρος πρόεδρος ενδέχεται να θέσει και το ζήτημα επανατοποθέτησης ρωσικών στρατιωτικών αστυνομικών στη μεθόριο, ως εγγύηση έναντι περαιτέρω ισραηλινών επιθέσεων.

