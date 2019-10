Συνάντηση Πιερρακάκη με την Επίτροπο Βεστάγκερ

Με την Ευρωπαία επίτροπο, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, συναντήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στα γραφεία της Επιτροπής στην Αθήνα.

Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε στην επίτροπο -η οποία αύριο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό- την ατζέντα και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την ψηφιακή διακυβέρνηση, αναλύοντας τα βήματα που θα βελτιώσουν τη θέση της Ελλάδας στην κατάταξη του δείκτη DESI (Digital Economy and Society Index). Αυτή τη στιγμή, η χώρα βρίσκεται στην 26η θέση από τις 28 και, όπως τόνισε ο υπουργός, στόχος είναι έως το τέλος της τετραετίας, η χώρα να έχει συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δήλωσε στο τέλος της συνάντησης, ότι «είχαμε την ευκαιρία για μια πρώτη θεσμική γνωριμία με την επίτροπο. Προσβλέπουμε σε μια στενή και εποικοδομητική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνάντηση αναλύθηκαν η φιλοσοφία, η αποστολή, οι προτεραιότητες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποτελούν αρμοδιότητα του υπουργείου και περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα».

Very inspired by the vision, ambition, planning and actions by @pierrakakis @MinDigitalGr to enable Greece to make the most of digital technology. pic.twitter.com/2eKCwbcjf3

— Margrethe Vestager (@vestager) October 11, 2019