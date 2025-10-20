Συνάντηση Πιερρακάκη-Μπουνιά: Η Euronext ιδρύει Κέντρο Τεχνολογίας στην Αθήνα

Συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Euronext Στεφάν Μπουνιά στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Μπουνιά τού ανακοίνωσε την πρόθεση της Euronext να δημιουργήσει ένα νέο Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

«Υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που στηρίζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και τις εγχώριες επιχειρήσεις, ιδίως όταν αυτή προφέρει πρόσβαση σε μεγάλες δεξαμενές ρευστότητας και τεχνογνωσίας» επισημαίνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας αναφέρει τα εξής:

«Υποδέχτηκα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τον CEO της Εuronext , ο οποίος με ενημέρωσε για την πρόθεση δημιουργίας Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, και που παράλληλα συνιστά επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας.

Υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που στηρίζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και τις εγχώριες επιχειρήσεις, ιδίως όταν αυτή προφέρει πρόσβαση σε μεγάλες δεξαμενές ρευστότητας και τεχνογνωσίας» επισημαίνει ο κ. Πιερρακάκης.

Ελλάδα και Αθήνα μπορούν να εξελιχθούν σε ένα χρηματιστηριακό περιφερειακό κέντρο για τις επιχειρήσεις των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, είχε υπογραμμίσει νωρίτερα ο διευθύνων σύμβουλος του Euronext.

Σε συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τις ελληνικές και βαλκανικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα ισχυρότερο οικοσύστημα κεφαλαιαγοράς στην περιοχή. «Η Αθήνα έχει τη γεωγραφική και θεσμική θέση για να αποτελέσει πόλο έλξης επενδύσεων και εισηγμένων εταιρειών από τις γειτονικές χώρες», υπογράμμισε.

