Συνάντηση Παπασταύρου-Μπέργκαμ στην Ουάσινγκτον: Στο επίκεντρο η ενέργεια

Τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον αμερικανό υπουργό Εσωτερικών και πρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ. Στη συζήτηση συμμετείχε και ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου, Τζάροντ Ατζεν, καθώς και άλλα στελέχη της αμερικανικής πλευράς.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, απευθυνόμενος στον αμερικανό υπουργό, σημείωσε ότι η συνεργασία των δύο χωρών έχει ξεκινήσει δυναμικά, αλλά απαιτείται συνεχής προσπάθεια, ώστε να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν τεθεί. Οπως είπε, η συνάντηση στην Ουάσιγκτον είχε ως σκοπό να καθοριστούν τα επόμενα βήματα και να αξιοποιηθεί το θετικό μομέντουμ που δημιούργησε το πρόσφατο συνέδριο PTEC στην Αθήνα.

Ο Νταγκ Μπέργκαμ υπογράμμισε, από την πλευρά του, ότι η Ελλάδα αποτελεί σήμερα παράδειγμα για την ενεργειακή διπλωματία στην Ευρώπη, τονίζοντας πως ειρήνη και ευημερία περνούν μέσα από την ενεργειακή ασφάλεια.

Ανέφερε, επίσης, ότι η αμερικανική αποστολή που συμμετείχε στο συνέδριο της Αθήνας ήταν η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, ενώ οι πρόσφατες επισκέψεις του στη χώρα μας «άλλαξαν το στρατηγικό τοπίο» στον διάλογο για την ενεργειακή κυριαρχία.

Στ. Παπασταύρου: «Η χώρα μας είναι ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος τόπος επενδύσεων για τις αμερικανικές εταιρείες»https://t.co/H6Y8zerLsf pic.twitter.com/05DSyFeTU1 — Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (@YpenGr) December 3, 2025

Ο έλληνας υπουργός εστίασε στη σημασία των απτών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το PTEC, επισημαίνοντας τη συμφωνία μεταξύ ExxonMobil και Helleniq Energy, η οποία ανοίγει τον δρόμο για επανεκκίνηση των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ύστερα από τέσσερις δεκαετίες. Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή επτά χωρών στον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, που στοχεύει στην απεξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό φυσικό αέριο και στην ενίσχυση της ροής αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιπλέον, έκανε ιδιαίτερη μνεία στη συμφωνία της Venture Global με την ΑΚΤΩΡ και τη ΔΕΠΑ για την ενίσχυση της παρουσίας αμερικανικής ενέργειας στην περιοχή, ενώ σημείωσε ότι το σχήμα 3+1 συνεδρίασε για πρώτη φορά σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση και τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας.

Ο Σταύρος Παπασταύρου ευχαρίστησε τον Νταγκ Μπέργκαμ για τον προσωπικό του ρόλο στην προώθηση των διμερών πρωτοβουλιών, υπογραμμίζοντας ότι η επίσκεψή του στη Ρεβυθούσα τον Σεπτέμβριο συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της σημασίας των ελληνικών ενεργειακών υποδομών.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι η στενή συνεργασία με τον Μπέργκαμ επιτρέπει την ταχεία υλοποίηση των συμφωνιών που υπογράφηκαν τον προηγούμενο μήνα στο Ζάππειο: την ερευνητική γεώτρηση ExxonMobil–HelleniQ Energy–Energean, τη συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο που αφορά μια αγορά 100 εκατομμυρίων ανθρώπων και την προμήθεια αμερικανικού φυσικού αερίου από ελληνικές εταιρείες.

Οπως τόνισε, οι συμφωνίες αυτές δημιουργούν ευκαιρίες για την Ελλάδα, ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, αυξάνουν τη γεωστρατηγική της σημασία και οδηγούν σε νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι η Ελλάδα προχωρά με σχέδιο και αυτοπεποίθηση, ως ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος προορισμός για αμερικανικές επενδύσεις, με σημαντικό έργο ακόμη να υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες στο πλαίσιο της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας.

