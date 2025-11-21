Συνάντηση Μενδώνη-Γκίλφοϊλ: Στο επίκεντρο η πολιτιστική διπλωματία

Την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποδέχθηκε στο γραφείο της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σε μια συνάντηση εργασίας που ανέδειξε τη διαρκώς ενισχυόμενη δυναμική των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα του πολιτισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτενώς τρόπους περαιτέρω διεύρυνσης της συνεργασίας, ενόψει και της επικείμενης επίσκεψης της υπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι ο πολιτισμός αποτελεί κρίσιμο πυλώνα στη «νέα εποχή αγαστής συνεργασίας» μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, επισημαίνοντας την πρόθεσή της να ενισχύσει τα υφιστάμενα σχήματα συνεργασίας και να προωθήσει νέες πρωτοβουλίες δημιουργικής σύμπραξης.

Παρουσίασε επίσης το πρόγραμμα της επίσκεψής της στις ΗΠΑ, όπου αναμένεται να έχει επαφές με κορυφαία στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για πολιτιστικά ζητήματα, καθώς και με εκπροσώπους της Ομογένειας.

Στο ταξίδι της περιλαμβάνονται τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Αρχαίας Σπάρτης και του θεάτρου αρχαιοελληνικού τύπου στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, όπου έχει ήδη προγραμματιστεί παράσταση αρχαίου δράματος μέσα στο επόμενο έτος.

Κεντρικό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, ένας τομέας στον οποίο η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ έχει αποφέρει ήδη απτά αποτελέσματα.

Μόνο το 2025, όπως αναφέρθηκε, οι αμερικανικές Αρχές επέστρεψαν στην Ελλάδα 139 αρχαιολογικά αντικείμενα.

Η υπουργός μίλησε για την ανάγκη ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας που λήγει το 2026, με την πρέσβειρα να εκφράζει πλήρη στήριξη και να αποδέχεται την πρόσκληση για κοινά εγκαίνια, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, μιας έκθεσης στην Αρχαία Αγορά με εκθέματα που επαναπατρίστηκαν, τα περισσότερα προερχόμενα από τις ΗΠΑ.

Η συνεργασία με κορυφαία αμερικανικά μουσεία αποτέλεσε επίσης αντικείμενο αναλυτικής συζήτησης. Η υπουργός και η πρέσβειρα αναφέρθηκαν τόσο σε υφιστάμενες συνέργειες όσο και σε μελλοντικές δράσεις με τα Getty, MET, Museum of the Bible και National Gallery of Art.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε μια προτεινόμενη έκθεση για την αρχαία ελληνική Δημοκρατία, με αφορμή τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Η κυρία Μενδώνη εξέφρασε τη διάθεση του υπουργείου να αποστείλει ένα σημαντικό και συμβολικό έκθεμα στο αμερικανικό Κογκρέσο, πρόταση που έλαβε την πλήρη υποστήριξη της Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η πολιτιστική συνεργασία πρέπει να αποτελέσει κεντρικό άξονα του επόμενου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, με την αμερικανίδα πρέσβειρα να δηλώνει πως η ελληνοαμερικανική πολιτιστική σύμπραξη έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε παγκόσμιο πρότυπο.

Η υπουργός Πολιτισμού σημείωσε ότι αυτή η άποψη αντανακλά ακριβώς και τη δική της θεώρηση για το μέλλον των διμερών σχέσεων στον χώρο του πολιτισμού.

