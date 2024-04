Συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ

Συνάντηση με τον τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης το απόγευμα της Τετάρτης, στο περιθώριο της συνόδου ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές οι δύο υπουργοί συζήτησαν περιφερειακά και διεθνή θέματα, τον οδικό χάρτη της διμερούς συνεργασίας καθώς και την προετοιμασία της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Αγκυρα, τον Μάιο.

Ο υπουργός συνάντησε, επίσης, τον ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα, σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα X.

🇬🇷🇺🇦 | FM George Gerapetritis met w/ his Ukrainian counterpart FM @DmytroKuleba on the margins of the #NATO #ForMin Mtg

🇬🇷🇺🇦 | Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Ουκρανίας Dmytro Kuleba στο περιθώριο της Συνόδου ΥΠΕΞ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ pic.twitter.com/LbRLN2dUJt

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 3, 2024