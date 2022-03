Ο Δένδιας στο Νέο Δελχί: «Να γίνει στρατηγική η σχέση Ελλάδας – Ινδίας»

Συνάντηση με τον ινδό υπουργό Εξωτερικών, δρ Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσχανκάρ, είχε στο Νέο Δελχί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ινδία.

Pleased to welcome my friend FM @NikosDendias of Greece on his first India visit.

Look forward to comprehensive discussions on bilateral, regional and global issues. pic.twitter.com/bajZcfCg1O

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 23, 2022