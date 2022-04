Συνάντηση Δένδια με τον ιάπωνα ομόλογό του: Κοινή προσήλωση στo Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας

Οι διμερείς και οι ευρω-ιαπωνικές σχέσεις, η συνεργασία στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών και οι εξελίξεις στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, τον Ινδο-ειρηνικό και τα Δυτικά Βαλκάνια βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, με τον ιάπωνα ομόλογό του, Χαγιάσι Γιοσιμάσα, στο Τόκιο.

Η κοινή προσήλωση στo Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας συνδέει Ελλάδας και Ιαπωνία, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Twitter, μετά τη συνάντηση, ο κ. Δένδιας.

Ι met with #Japan FM Yoshimasa Hayashi. 🇬🇷& 🇯🇵 share commitment to International Law & Law of the Sea.

Agenda: bilateral & 🇪🇺🇯🇵relations, cooperation within int'l organizations, developments in #Ukraine following 🇷🇺 invasion, #EasternMediterranean, #IndoPacific & #WesternBalkans pic.twitter.com/46IwXlc3Yr

