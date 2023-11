Συνάντηση Μπάιντεν – Σι: «Ο πλανήτης είναι αρκετά μεγάλος και για τους δυο μας»

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) ξεκίνησε η πολυαναμενόμενη συνάντηση των προέδρων ΗΠΑ και Κίνας σε εξοχική κατοικία που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από το Σαν Φρανσίσκο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαιρέτησε δια χειραψίας τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ μόλις βγήκε από το αυτοκίνητό του, λέγοντας «χαίρομαι που σας ξαναβλέπω».

Biden and Xi greet each other in California pic.twitter.com/Q6uhq7xIT4

— Aaron Rupar (@atrupar) November 15, 2023