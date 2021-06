Συνάντηση Μπάιντεν – Ερντογάν: «Ολα μπορούν να λυθούν» λέει η Αγκυρα

Σχεδόν δύο ώρες κράτησε η συνάντηση ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μια σίγουρη ένδειξη ότι ήταν πολλά όσα έπρεπε να συζητηθούν, αν και είναι -για την ώρα- άγνωστο πού υπήρξαν σημεία σύγκλισης.

Η συνάντηση στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ, ξεκίνησε γύρω στις 18:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος). Ακολούθησαν συναντήσεις αντιπροσωπειών, ανέφερε σχετικά το Anadolu, δίχως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μετά τη συνάντηση, στο χώρο των δηλώσεων μπροστά στους δημοσιογράφους, το κλίμα ήταν μάλλον υποτονικό.

Ο Τζόναθαν Λεμάιρ του Associated Press, έγραψε στο Twitter ότι και οι δύο ηγέτες στάθηκαν σιωπηλοί μπροστά στις κάμερες και τελικά ο Μπάιντεν είπε απλώς και σχεδόν χωρίς να ακουστεί: «Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση».

After pool holds for nearly two hours, Biden and Erdogan sit silently in front of cameras

Biden eventually says “we had a very good meeting.”

When told press couldn’t really hear him, he said “because I didn’t say anything.”

Nothing else. No other words before pool moved out pic.twitter.com/VbqSNW01V7

— Jonathan Lemire (@JonLemire) June 14, 2021