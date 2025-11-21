Συναντήσεις Γκίλφοϊλ με Πιερρακάκη και Μενδώνη

Συνάντηση με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπεριλ Γκίλφοϊλ, είχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook.

Ο κ. Πιερρακάκης τονίζει στην ανάρτησή του τόσο την πρόοδο της ελληνικής οικονομάς όσο και το γεγονός ότι Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν στενές σχέσεις, ενώ υπάρχουν μεγάλες προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους.

Οπως επισημαίνει ο έλληνας ΥΠΕΘΟ:

«Καλωσόρισα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle. Συζητήσαμε για τη δυναμική που διαχρονικά χαρακτηρίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται ένα σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης που μας επιτρέπει να κοιτάμε μαζί προς το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά και γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικός προορισμός για αμερικανικά κεφάλαια. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στενής, στρατηγικής συνεργασίας μας, που θα ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή μας.

Ευχήθηκα στη νέα Πρέσβη καλή επιτυχία στα καθήκοντά της προς όφελος των ιστορικά στενών σχέσεων μεταξύ των λαών και των χωρών μας και των μεγάλων προοπτικών διεύρυνσης της διμερούς μας συνεργασίας».

«Ήταν χαρά μου που συνομίλησα με τον έλληνα υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, στην πρώτη επίσημη συνάντησή μας. Αυτό που έχει καταφέρει η Ελλάδα με την οικονομία της την τελευταία δεκαετία είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Ανυπομονώ να εξερευνήσουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την αμερικανική καινοτομία και τις ελληνικές ευκαιρίες ώστε να πετύχουμε σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους λαούς μας», ανέφερε σε δική της ανάρτηση η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

It was a pleasure to speak with Greek Minister of Economy and Finance Pierrakakis today at our first official meeting. What Greece has done with its economy over the last decade is truly remarkable. I’m excited to explore how we can leverage American innovation and Greek… pic.twitter.com/4lpapsL8Ad — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 21, 2025

Συνάντηση Μενδώνη-Γκίλφοϊλ: Στο επίκεντρο η πολιτιστική διπλωματία

Την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποδέχθηκε στο γραφείο της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σε μια συνάντηση εργασίας που ανέδειξε τη διαρκώς ενισχυόμενη δυναμική των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα του πολιτισμού. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτενώς τρόπους περαιτέρω διεύρυνσης της συνεργασίας, ενόψει και της επικείμενης επίσκεψης της υπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι ο πολιτισμός αποτελεί κρίσιμο πυλώνα στη «νέα εποχή αγαστής συνεργασίας» μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, επισημαίνοντας την πρόθεσή της να ενισχύσει τα υφιστάμενα σχήματα συνεργασίας και να προωθήσει νέες πρωτοβουλίες δημιουργικής σύμπραξης. Παρουσίασε επίσης το πρόγραμμα της επίσκεψής της στις ΗΠΑ, όπου αναμένεται να έχει επαφές με κορυφαία στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για πολιτιστικά ζητήματα, καθώς και με εκπροσώπους της Ομογένειας. Στο ταξίδι της περιλαμβάνονται τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Αρχαίας Σπάρτης και του θεάτρου αρχαιοελληνικού τύπου στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, όπου έχει ήδη προγραμματιστεί παράσταση αρχαίου δράματος μέσα στο επόμενο έτος. Κεντρικό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, ένας τομέας στον οποίο η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ έχει αποφέρει ήδη απτά αποτελέσματα.

Μόνο το 2025, όπως αναφέρθηκε, οι αμερικανικές Αρχές επέστρεψαν στην Ελλάδα 139 αρχαιολογικά αντικείμενα. Η υπουργός μίλησε για την ανάγκη ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας που λήγει το 2026, με την πρέσβειρα να εκφράζει πλήρη στήριξη και να αποδέχεται την πρόσκληση για κοινά εγκαίνια, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, μιας έκθεσης στην Αρχαία Αγορά με εκθέματα που επαναπατρίστηκαν, τα περισσότερα προερχόμενα από τις ΗΠΑ. Η συνεργασία με κορυφαία αμερικανικά μουσεία αποτέλεσε επίσης αντικείμενο αναλυτικής συζήτησης. Η υπουργός και η πρέσβειρα αναφέρθηκαν τόσο σε υφιστάμενες συνέργειες όσο και σε μελλοντικές δράσεις με τα Getty, MET, Museum of the Bible και National Gallery of Art. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε μια προτεινόμενη έκθεση για την αρχαία ελληνική Δημοκρατία, με αφορμή τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Η κυρία Μενδώνη εξέφρασε τη διάθεση του υπουργείου να αποστείλει ένα σημαντικό και συμβολικό έκθεμα στο αμερικανικό Κογκρέσο, πρόταση που έλαβε την πλήρη υποστήριξη της Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ. Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η πολιτιστική συνεργασία πρέπει να αποτελέσει κεντρικό άξονα του επόμενου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, με την αμερικανίδα πρέσβειρα να δηλώνει πως η ελληνοαμερικανική πολιτιστική σύμπραξη έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε παγκόσμιο πρότυπο. Η υπουργός Πολιτισμού σημείωσε ότι αυτή η άποψη αντανακλά ακριβώς και τη δική της θεώρηση για το μέλλον των διμερών σχέσεων στον χώρο του πολιτισμού.

«Σήμερα είχα μια υπέροχη πρώτη συνάντηση με την ελληνίδα υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο υπουργείο Πολιτισμού», ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο twitter.

«Με εμπνέει η παγκόσμια πολιτιστική ηγεσία της Ελλάδας ως γενέτειρα της δημοκρατίας. Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές μας ανταλλαγές εν όψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικής!», σημείωσε.

I had a wonderful introductory meeting with Greek Minister of Culture Lina Mendoni today at @cultureGR . I’m inspired by Greece’s global cultural leadership as the birthplace of democracy. I look forward to deepening our cultural exchanges ahead of America’s 250th birthday… pic.twitter.com/lQYrVZE5Ct — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 21, 2025

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News