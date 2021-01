Συναντήσεις Δένδια στις Βρυξέλλες με Σχοινά και Ντομπρόβσκις

Σειρά επαφών με ευρωπαίους αξιωματούχους είχε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στις Βρυξέλλες, όπου μετέβη για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι ευρωτουρκικές σχέσεις και θέματα μετανάστευσης βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών του κ. Δένδια με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής Μαργαρίτη Σχοινά.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε ακόμη με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Κατά τη συνάντηση συζήτησαν για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, με έμφαση στην τελωνειακή ένωση, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του κ. Δένδια στο Twitter.

Προγραμματίζεται ακόμη συνάντηση με τον ύπατο εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέπ Μπορέλ.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Ιρλανδίας Σάιμον Κόβενι. Τη συνομιλία μεταξύ των δύο υπουργών απασχόλησαν οι περιφερειακές εξελίξεις.

Με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιρλανδίας, S.Coveney, στο περιθώριο του ΣΕΥ της ΕΕ. Στο επίκεντρο της συζήτησης οι περιφερειακές εξελίξεις – I met with #Ireland FM @simoncoveney on the sidelines of today’s #EU #FAC in #Brussels. Regional developments in focus. pic.twitter.com/M6ZuW0rfqe

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 25, 2021