Συναντήσεις Δένδια με Χρυσοχοΐδη και Δούκα για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη

Διαδοχικές συναντήσεις με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, είχε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας, με αντικείμενο το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, οι συζητήσεις είχαν διερευνητικό χαρακτήρα και αφορούσαν ζητήματα αρμοδιοτήτων σχετικά με την καθαριότητα και τη φύλαξη του Μνημείου.

Η συνάντηση του υπουργού Αμυνας με τον δήμαρχο Αθηναίων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατα ψηφισμένης τροπολογίας στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία η ευθύνη για τη φροντίδα και τη συντήρηση του χώρου περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Κεντρικός στόχος της συζήτησης ήταν ο συντονισμός για την ομαλή μεταφορά των αρμοδιοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη φροντίδα ενός χώρου με ιδιαίτερο εθνικό και ιστορικό συμβολισμό, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, Νίκος Δένδιας και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχαν μία πρώτη συνεργασία, προκειμένου να προωθηθούν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες τόσο σε ό,τι αφορά στην εκ νέου διαμόρφωση και ανάδειξη του Μνημείου, όσο και στο επιχειρησιακό σχέδιο για την τήρηση της δημόσιας τάξης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, τόνισε ότι «η ευθύνη για την τάξη και την ασφάλεια στην περιοχή, καθώς και για την εφαρμογή του νόμου είναι στην Αστυνομία»

«Διανύουμε μια περίοδο πολιτικών εντάσεων. Όταν αυτές υπάρχουν, ταυτόχρονα δημιουργούνται “μάχες” γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα. Νομίζω ότι αυτή η μάχη δεν έχει αντικείμενο, υπάρχουν κάποια παραδεκτά πράγματα σε αυτήν τη χώρα. Έχουμε κάποια ιερά και όσια. Ποια είναι αυτά; Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που έρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή, έχουμε τις εκκλησίες και τους ναούς μας, έχουμε και την Ακρόπολη. Γιατί να συζητάμε καν για τα αυτονόητα λοιπόν;», ανέφερε.

