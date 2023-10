Συναγερμός στο Λούβρο: Απειλή για βόμβα – εκκενώθηκε το μουσείο

Το Λούβρο, το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, έκλεισε εκτάκτως το Σάββατο τις πύλες του «για λόγους ασφαλείας», όπως ανακοίνωσε η διεύθυνσή του.

«Το Λούβρο έλαβε ένα γραπτό μήνυμα που έκανε λόγο για κίνδυνο για το μουσείο και τους επισκέπτες του» και «αποφασίσαμε να το εκκενώσουμε και να κλείσουμε για σήμερα» προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες έρευνες, διευκρίνισε εκπρόσωπός του.

Βίντεο στα social media δείχνουν τους εκατοντάδες επισκέπτες που ήταν στο μουσείο το μεσημέρι του Σαββάτου να τρέχουν για να απομακρυνθούν.

BREAKING:

Visitors are being evacuated from the Louvre Museum in Paris after a bomb threat pic.twitter.com/LUoPBkTvkE

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2023