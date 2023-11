Συναγερμός στο FBI: Εκρηξη οχήματος στα σύνορα ΗΠΑ με Καναδά

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) ερευνά την έκρηξη ενός οχήματος στη γέφυρα Ρέινμποου που συνδέει τις ΗΠΑ με τον Καναδά ως «απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης», μετέδωσε το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) το τηλεοπτικό δίκτυο Fox, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δύο άνθρωποι που επέβαιναν στο όχημα σκοτώθηκαν ενώ ένας συνοριοφύλακας τραυματίστηκε.

Car explodes at border checkpoint in Niagara Falls, on the New York-Canada border. Cause unclear. FBI investigating pic.twitter.com/I8IBSm4uEx

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι η πολιτειακή αστυνομία συνεργάζεται με την αντιτρομοκρατική μονάδα του FBI για να ελέγξουν «όλα τα σημεία εισόδου» στην Πολιτεία. Πρόσθεσε ότι θα μεταβεί και η ίδια στο σημείο.

Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Οντάριο ανέφερε ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου αυτής της καναδικής επαρχίας «αξιολογούν την κατάσταση» στη γέφυρα Ρέινμποου.

Το τοπικό κανάλι WIVB μετέδωσε ότι έχουν κλείσει και οι τέσσερις συνοριακές διαβάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά στη δυτική Νέα Υόρκη.

NOW – Rainbow Bridge connecting the U.S. and Canada at Niagara Falls, New York, has been closed after a vehicle explosion.pic.twitter.com/rDbpA01SQC

— Disclose.tv (@disclosetv) November 22, 2023