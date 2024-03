Συναγερμός στην Ολλανδία: Κρατούσε ομήρους σε καφετέρια στην πόλη Εντε

Ενας άνδρας, που έφερε όπλα και εκρηκτικά, κράτησε ομήρους σε καφετέρια ολλανδικής πόλης από το πρωί μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Λίγο μετά τις 12 (τοπική ώρα), οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος φέρεται να είναι πρόσφυγας από την Ερυθραία.

Το περιστατικό συνέβη στο Εντε της ανατολικής Ολλανδίας, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην εκκένωση 150 κατοικιών στην περιοχή και ζήτησαν από τους πολίτες να μείνουν μακριά από το κέντρο της πόλης.

Η αστυνομία διευκρίνισε πως δεν υπάρχει ένδειξη ότι πρόκειται για τρομοκρατικό επεισόδιο.

Ειδικές μονάδες της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στον τόπο του επεισοδίου, ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης, ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Προς το παρόν, τίποτε δεν δείχνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», πρόσθεσε.

Η εφημερίδα de Telegraaf ανέφερε, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ότι νωρίς σήμερα το πρωί άνθρωποι συνελήφθησαν όμηροι στο μπαρ Petticoat από έναν άνδρα που φέρει όπλα και εκρηκτικά.

Ο αριθμός των ομήρων δεν έγινε γνωστός. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο αρχικά για τέσσερα με πέντε άτομα.

