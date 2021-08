Συναγερμός στην Κύπρο: Τεράστια πετρελαιοκηλίδα φτάνει στις ακτές από τη Συρία

Μία μεγάλη πετρελαιοκηλίδα που δημιουργήθηκε από ατύχημα σε διυλιστήριο της βόρειας Συρίας εξαπλώνεται στην ανατολική Μεσόγειο και αναμένεται να φτάσει στις ακτές της Κύπρου, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η πετρελαιοκηλίδα καλύπτει έκταση 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, γεγονός που αυξάνει τους φόβους για την πρόκληση μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής στην χερσόνησο της Καρπασίας, μιας περιοχής αναγνωρισμένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας.

Το πρώτο σημείο που αναμένεται να «χτυπήσει» η ρύπανση είναι το ακρωτήρι Απόστολος Ανδρέας.

🛢️ The @ERATOSTHENESCoE of the @CyUniTech is monitoring the #oilspill spotted by @CopernicusEU #Sentinel1 satellite drifting from the coast of #Syria towards #Cyprus . pic.twitter.com/IaOoLlg8VR

Είναι πιθανόν η πετρελαιοκηλίδα να φτάσει μέχρι την Αμμόχωστο επηρεάζοντας ακόμα και παραλίες ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών κατά μήκος ολόκληρης της χερσονήσου της Καρπασίας.

Το γεγονός έθεσε σε κινητοποίηση τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια από την Τουρκία. Ο τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι ανακοίνωσε το πρωί ότι δύο τουρκικά σκάφη αναχώρησαν από τα Αδανα με εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό για να αντιμετωπίσουν την πετρελαϊκή ρύπανση. Ο Οκτάι δήλωσε μάλιστα ότι τις εξελίξεις παρακολουθεί και ο Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Ερσιν Τατάρ.

Η πετρελαιοκηλίδα μπορεί να φτάσει και στις νότιες ακτές της Τουρκίας.

Πρόθεση για παροχή τεχνικής βοήθειας στους Τουρκοκύπριους για αντιμετώπιση της ρύπανσης εξέφρασε και η ελληνοκυπριακή πλευρά.

Το διυλιστήριο στο Μπαριγιάς της Συρίας περιέχει 15.000 τόνους καυσίμων για αυτό και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Η διαρροή συνέβη πριν μία εβδομάδα και ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι σταμάτησε, την επόμενη ημέρα συνεχίστηκε. Η ραγδαία εξάπλωσή της μέσα σε έξι ημέρες εξέπληξε τους ειδικούς, σύμφωνα με τους Times.

H Κύπρος ζήτησε βοήθεια μέσω σχετικού ευρωπαϊκού μηχανισμού υπό τον φόβο ότι η πετρελαιοκηλίδα ενδέχεται να φτάσει ακόμα και μέχρι τον Πρωταρά και την Αγία Νάπα στο νοτιοανατολικό μέρος του νησιού επηρεάζοντας και άλλες περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας.

Στην Κύπρο αναμένεται να φτάσει αντιρρυπαντικό σκάφος, ώστε να παράσχει βοήθεια τόσο στα κατεχόμενα, όσο και στις ελεύθερες περιοχές. Η κυπριακή κυβέρνηση ενημέρωσε το Ισραήλ και την Ελλάδα για παροχή βοήθειας αν χρειαστεί.

New satellite imagery analyisis by @EOSOrbital using Sentinel-1 indicats that the #Baniyas oil spill seems way larger than anticipated, with almost 1000km2, though visual IDing is need to see if and how big the oil sheen is h/t @HarelDan pic.twitter.com/eqDK1vdD0D

— Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 30, 2021