Λονδίνο: Λήξη συναγερμού στην αμερικανική πρεσβεία

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο, λόγω εντοπισμού «ύποπτου πακέτου» έξω από το κτίριο στην Nine Elms Lane.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που ήδη κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου, εμφανίζονται υπάλληλοι της πρεσβείας να καλύπτονται καθισμένοι στο πάτωμα, με την πλάτη στον τοίχο, ενώ η εντολή που δόθηκε, είναι να μείνουν μακριά από τα παράθυρα του κτιρίου.

The US Embassy in London is on lockdown & staff asked to stay "far away from the windows." pic.twitter.com/JpxxQHycIc

Στην περιοχή γύρω από το κτίριο της πρεσβείας αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, με σκύλους-ανιχνευτές εκρηκτικών υλών.

Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 13.30 (ώρα Ελλάδας), με την ίδια την πρεσβεία, σε ανακοίνωσή της (δείτε κάτω τη σχετική ανάρτηση), να διευκρινίζει ότι οι τοπικές αρχές ολοκλήρωσαν την έρευνα για «ύποπτο πακέτο» που εντοπίστηκε έξω από το κτίριο.

The US Embassy is back to normal business operations. Local authorities investigated and cleared a suspicious package outside the Embassy. Thanks to @metpoliceuk for your swift action, and thanks to all visitors for your cooperation and patience at this time.

— U.S. Embassy London (@USAinUK) February 22, 2023