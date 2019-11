Συναγερμός στη Χάγη: Επίθεση με μαχαίρι – Αναφορές για τραυματίες

Λίγη ώρα μετά την επίθεση στη Γέφυρα του Λονδίνου, συναγερμός σήμανε και στην Ολλανδία, μετά από επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό δρόμο της Χάγης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ολλανδικά μέσα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε μέσα σε κατάστημα.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται ανακοίνωση της αστυνομίας, στο σημείο έφτασαν οι Αρχές και ασθενοφόρα και παραλαμβάνουν τραυματίες, καθώς στο σημείο είχε πολύ κόσμο λόγω της Black Friday.

Η ολλανδική αστυνομία αναζητά τον δράστη, έναν άντρα μεταξύ 45-50 ετών με σγουρά μαλλιά που φορούσε κασκόλ και μια γκρι φόρμα τρεξίματος.

BREAKING Multiple injuries after ‘knifeman stabs shoppers on city street’ in The Hague, the Netherlands https://t.co/HSbZAGtrfg pic.twitter.com/Q0ReP4Ubhe

Lots of emergency services and police helicopter on scene after a stabbing incident with multiple injuries in The Hague#Netherlands pic.twitter.com/jUOdNwIice

— CNW (@ConflictsW) November 29, 2019