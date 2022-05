Συναγερμός στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας: 30 κινεζικά αεροσκάφη παραβίασαν την ADIZ της Ταϊβάν

Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 30 πολεμικά αεροσκάφη της Κίνας, ανάμεσά τους και 20 καταδιωκτικά, παραβίασαν τη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας (ADIZ) της Ταϊβάν, την Τρίτη.

Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραβίαση που καταγράφεται από τις 23 Ιανουαρίου, όταν 39 αεροσκάφη εισήλθαν στην ίδια περιοχή.

Το υπουργείο Αμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι διέταξε εσπευσμένες απογειώσεις αεροσκαφών και την ενεργοποίηση συστοιχιών πυραύλων της αντιαεροπορικής άμυνας για την επιτήρηση της κινεζικής δραστηριότητας.

Τα τελευταία χρόνια, οι παραβιάσεις της ADIZ της Ταϊβάν από στρατιωτικά αεροσκάφη της Κίνας είναι συχνές.

Η ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας είναι το τμήμα του εναέριου χώρου όπου κάθε κράτος θέλει να ταυτοποιούνται και να επιτηρούνται τα αεροσκάφη για λόγους εθνικής ασφαλείας.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Πεκίνο ότι ανεβάζει την ένταση όσον αφορά την Ταϊβάν, με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν να αναφέρεται ειδικά στις αεροπορικές παραβιάσεις, ως παράδειγμα «μιας ρητορικής και μιας δραστηριότητας ολοένα και περισσότερο προκλητικής».

Η ADIZ είναι πολύ μεγαλύτερη από τον εναέριο χώρο της Ταϊβάν και σε ορισμένα σημεία τέμνεται με αυτή της Κίνας, ενίοτε ως ακόμη και με την επικράτειά της.

Χάρτης πτήσεων, που δημοσιοποίησε το υπουργείο Αμυνας της Ταϊβάν, δείχνει πως κινεζικά αεροσκάφη μπήκαν στη νοτιοδυτική γωνία της ADIZ, προτού αποχωρήσουν από αυτήν.

30 PLA aircrafts (KJ-500 AEW&C*2, Y-8 ELINT*4, Y-8 EW*1, Y-8 ASW*1, J-16*6, J-11*8, J-10*4, SU-35*2, and SU-30*2) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on May 30, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/0lmMYSyNQr pic.twitter.com/OwUE8CXF5G

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) May 30, 2022