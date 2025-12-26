Συναγερμός στη Φωκίδα για τρεις αγνοούμενους ορειβάτες στα Βαρδούσια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού τριών ορειβατών που αγνοούνται από το βράδυ της Πέμπτης (25/12) στα Βαρδούσια Ορη, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Η αγωνία των συγγενών κορυφώνεται, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα ίχνος ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΡΤnews.gr, οι τρεις ορειβάτες είχαν προγραμματίσει συγκεκριμένη διαδρομή, με αφετηρία το χωριό Αθανάσιος Διάκος.

Οπως αναφέρουν συγγενικά τους πρόσωπα, «μόλις εισήλθαν στο ορειβατικό μονοπάτι χάθηκε κάθε επικοινωνία μαζί τους». Οι επανειλημμένες προσπάθειες να έρθουν σε επαφή μέσω κινητού τηλεφώνου απέβησαν άκαρπες, καθώς, όπως επισημαίνεται, «χάθηκε το στίγμα τους και δεν υπήρχε καμία δυνατότητα επικοινωνίας».

Η ανησυχία εντάθηκε όταν συγγενής των αγνοουμένων επικοινώνησε αργά το βράδυ Πέμπτης με την Αμεση Δράση, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία επαφή με τους τρεις ορειβάτες.

Αμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές και ξεκίνησαν οργανωμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγές της Πυροσβεστικής αναφέρουν ότι δύο από τους τρεις αγνοούμενους είναι έμπειροι ορειβάτες, γεγονός που ενισχύει τις ελπίδες για θετική έκβαση. Ωστόσο, τονίζουν ότι η περιοχή των Βαρδουσίων είναι ιδιαίτερα δύσβατη και επικίνδυνη, ακόμη και για άτομα με εμπειρία στο βουνό.

Στις έρευνες συμμετέχουν drones της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, προκειμένου να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος των αγνοουμένων, ούτε το αυτοκίνητο με το οποίο είχαν μεταβεί από την Αθήνα στη Φωκίδα.

Οι Αρχές τονίζουν ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν αδιάκοπα, ενώ ταυτόχρονα απευθύνουν προειδοποίηση προς τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι οι ορειβατικές διαδρομές στα Βαρδούσια είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, ιδιαίτερα όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

