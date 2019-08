Συναγερμός σε πτήση της Air France από Μόσχα για Παρίσι – Εκτακτη προσγείωση στο Λουξεμβούργο

Αεροσκάφος της Air France, που εκτελούσε την πτήση Μόσχα – Παρίσι, το πρωί της Τρίτης, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και άλλαξε πορεία.

Στη συνέχεια, ενημέρωσε ότι επιχειρεί έκτακτη προσγείωση στο Λουξεμβούργο. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα προς το παρόν.

Το αεροσκάφος Airbus A319 προσγειώθηκε τελικά στο Λουξεμβούργο στις 12:41 μμ. την ώρα που κανονικά θα έπρεπε να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Σαρλ Ντε Γκολ του Παρισιού.

Η πτήση AF1145 έφυγε από τη Μόσχα στις 9 το πρωί.

Air France flight #AF1145 from Moscow (SVO) to Paris (CDG) has declared a general emergency (squawk 7700) and is diverting – reason currently unknown https://t.co/Z2jco6UVD3 pic.twitter.com/ypqgbavW9g

— International Flight Network (@FlightIntl) August 20, 2019