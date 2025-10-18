Συναγερμός για ύποπτο σακίδιο στη Χαριλάου Τρικούπη

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας, όταν εντοπίστηκε ποπτο στη Χαριλάου Τρικούπη.

Η Αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Χαριλάου Τρικούπη και στους γύρω δρόμους στα Εξάρχεια. Συγκεκριμένα, έκλεισε για τα οχήματα η συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης καθώς και: Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη, Ιπποκράτους και Αραχώβης και Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.

Οπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο βρέθηκε επί της Χαριλάου Τρικούπη, σε μικρή απόσταση από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, λίγα λεπτά πριν από τις 13.00.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για να ελέγξει το σακίδιο.

