Συναγερμός για τσουνάμι στον Ειρηνικό μετά την έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου

Υποθαλάσσιο ηφαίστειο εξερράγη το Σάββατο στην Τόνγκα, νησιωτικό σύμπλεγμα στον Ειρηνικό, με αποτέλεσμα να εκδοθούν προειδοποιήσεις για τσουνάμι για αρκετά νησιωτικά κράτη του νότιου Ειρηνικού, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν εικόνες από τα κύματα που χτυπούν τα σπίτια των κατοίκων.

Κύματα τσουνάμι παρατηρήθηκαν στις πρωτεύουσες της Τόνγκα και της Αμερικανικής Σαμόα, σύμφωνα με το αμερικανικό Kέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι.

Η έκρηξη, στις 06.10 του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας, αργά το απόγευμα στον Ειρηνικό) του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Χούνγκα Τόνγκα-Χούνγκα Χαπάι, σε απόσταση περίπου 65 χιλιομέτρων βόρεια της Νουκουαλόφα, της πρωτεύουσας της Τόνγκα, προκάλεσε τσουνάμι 1,2 μέτρου, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας. Η υπηρεσία ανέφερε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση, αλλά δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι για τα αυστραλιανά εδάφη.

Κύματα τσουνάμι ύψους 83 εκατοστών καταγράφηκαν από τους μετρητές στην Νουκουαλόφα και κύματα ύψους περίπου 60 εκατοστών στο Πάγκο Πάγκο, την πρωτεύουσα της Αμερικανικής Σαμόα, σύμφωνα με το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022