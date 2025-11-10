Συμβολική χάρη στον Τζουλιάνι απένειμε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε χάρη σε 77 ανθρώπους που ενεπλάκησαν στην απόπειρα ανατροπής των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2020, μεταξύ των οποίων ο πρώην δικηγόρος του και δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, σύμφωνα με τον Εντ Μάρτιν, αξιωματούχο αρμόδιο για τις προεδρικές χάρες.

Με την απονομή χάρης σε αυτά τα πρόσωπα «μπαίνει τέλος σε μια εθνική αδικία που διαπράχθηκε εις βάρος του αμερικανικού λαού μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020 και συνεχίζεται η διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης», επισημαίνει το κείμενο, το οποίο ανήρτησε στο Χ τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ο Μάρτιν.

Μεταξύ των προσώπων που έλαβαν χάρη από τον Τραμπ είναι ο Τζουλιάνι, ο Μαρκ Μέντοους, προσωπάρχης του Λευκού Οίκου το 2020, και ο Τζον Ιστμαν, νομικός που είχε προτείνει τρόπους για να παρεμποδιστεί η επικύρωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών στις οποίες είχε κερδίσει ο Τζο Μπάιντεν.

Χάρη δόθηκε και στους Μπόρις Επστεϊν, επί μακρόν σύμβουλο του Τραμπ, και Σίντνεϊ Πάουελ, συντηρητική δικηγόρο που είχε προσφύγει κατά των εκλογικών αποτελεσμάτων σε κρίσιμες πολιτείες.

Εκτός από πρόσωπα του στενού κύκλου του, ο Τραμπ έδωσε χάρη σε δεκάδες υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι ενεπλάκησαν στην προσπάθεια να ανατραπεί το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020.

Πρόκειται για «πλήρη, ολοκληρωμένη και άνευ όρων» χάρη, υπογραμμίζει το κείμενο.

Οι χάρες αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικές, καθώς κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν κατηγορείται για ομοσπονδιακά αδικήματα, τα μόνα για τα οποία μπορεί να απονείμει χάρη ένας πρόεδρος.

Εξάλλου, τοπικά δικαστήρια μπορούν να ασκήσουν διώξεις εις βάρος τους, όπως έχει ήδη κάνει η Αριζόνα.

