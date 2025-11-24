Συμμορία 14χρονων έκλεβε δίκυκλα στα Μέγαρα – δικογραφία και για τους γονείς

Δύο ανήλικοι, 14 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, σε οικισμό της περιοχής, καθώς φέρονται να είχαν μετατρέψει τη γειτονιά τους σε ορμητήριο για σειρά κλοπών δίκυκλων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, η δράση των δύο ανηλίκων ξεκινά από τα τέλη Αυγούστου.

Φορώντας κουκούλες από φούτερ ώστε να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, εντόπιζαν μικρού κυβισμού δίκυκλα σταθμευμένα κοντά στον οικισμό όπου διαμένουν.

Αφού τα αφαιρούσαν, τα μετέφεραν μέσα στον οικισμό, όπου τα αποσυναρμολογούσαν και τα εγκατέλειπαν σε μικρή απόσταση από τα σπίτια τους.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ρουχισμό που σχετίζεται με τις κλοπές. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί οκτώ περιπτώσεις κλοπών δίκυκλων στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, με την έρευνα να συνεχίζεται.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News