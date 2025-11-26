Συμφωνία-σταθμός για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων στην Ελλάδα

Μία-μία, οι πληγές της υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης που έπληξε την Ελλάδα κλείνουν.

Σε μια τρόπον τινά ιστορική εξέλιξη στα εργασιακά, κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν σε συμφωνία για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες είχαν εξαφανιστεί από τον χάρτη των δικαιωμάτων των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των μνημονίων.

Η εν λόγω συμφωνία παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη Τύπου της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και των επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ).

Όπως ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου καταργούνται όλοι οι μνημονιακοί νόμοι σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις. Η ίδια έκανε λόγο για «ιστορική συμφωνία» με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους, η οποία προσφέρει αυξήσεις μισθών και σταθερό εργασιακό περιβάλλον.

Με την οριστικοποίηση των μέτρων, θα παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης εφαρμογής τους, αρχής γενομένης από το 2026.

