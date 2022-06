Συμφωνία-όροσημο στην ΕΕ για υποχρεωτική ποσόστωση γυναικών 40% στα δ.σ.

Mε την υποχρεωτική ποσόστωση φύλου για την παρουσία γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών σε ποσοστό 40%, η Ευρωπαϊκή Ενωση έκανε ένα ακόμη βήμα για την ισότητα των φύλων και την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών σε διοικητικές θέσεις.

Επειτα από δέκα χρόνια συζητήσεων -η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρώτη της πρόταση το 2012, αλλά η πρωτοβουλία είχε μπλοκάρει από κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας και της Βρετανίας (που πια έχει αποχωρήσει από την ΕΕ)- οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν στην απόφαση-ορόσημο.

Η σχετική Οδηγία ορίζει ελάχιστη εκπροσώπηση 40% για τις γυναίκες στα δοικητικά συμβούλια των εισηγμένων, με το εν λόγω ποσοστό να πέφτει στο 33% αν ληφθεί υπόψη ολόκληρη η διοικητική ομάδα της εταιρείας (μη εκτελεστικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι κτλ), ενώ προβλέπει «αποτελεσματικές ,αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, όταν παραβιάζονται οι ποσοστώσεις αυτές κατά τις διαδικασίες επιλογής».

Μόλις επικυρωθεί, η Οδηγία θα πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών. Μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τα κράτη-μέλη έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να την ενσωματώσουν στη νομοθεσία τους. Σύμφωνα με την Κομισιόν, στόχος είναι να εφαρμοστούν οι εν λόγω ποσοστώσεις έως τα μέσα του 2026.

Το νέο μέτρο δεν θα εφαρμοστεί σε εταιρείες με λιγότερους από 250 υπαλλήλους.

Το 2021 οι γυναίκες κατείχαν το 30,6% των διοικητικών θέσεων στις χώρες της ΕΕ – ποσοστό πομως που ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Η μόνη χώρα που ξεπερνά ήδη την ποσόστωση του 40% είναι η Γαλλία, με 45,3% των θέσεων σε διοκητικά συμβούλια να καλύπτονται από γυναίκες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Ακολουθούν, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Βέλγιο και Γερμανία με ποσοστά 36% έως 38%, σε Ουγγαρία, Εσθονία και Κύπρο λιγότεροι από ένα στους δέκα μη εκτελεστικούς διεθυντές ήταν γυναίκες.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόλις οκτώ χώρες της ΕΕ έχουν ήδη καθορίσει ελάχιστες ποσοστώσεις ανά φύλο στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Αλλες δέκα έχουν επιλέξει να κάνουν νομικές συστάσεις, ενώ στις υπόλοιπες οκτώ δεν προβλέπεται καμία υποχρέωση.

«Η απουσία ισορροπίας των φύλων είναι υπερδιπλάσια σε χώρες που δεν έχουν λάβει ουσιαστικά μέτρα , σε σχέση με αυτές που έχουν λάβει. Οι χώρες με ποσοστώσεις έχουν το υψηλότερο ποσοστό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, μόνο ένα κράτος-μέλος έχει επιτύχει αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ των φύλων στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών», επισημαίνει η Κομισιόν.

Η συμφωνία έγινε δεκτή με μεγάλη ικανοποίηση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία σε μήνυμά της στο Twitter έγραψε:

«Είναι μια μεγάλη μέρα για τις γυναίκες στην Ευρώπη. Είναι επίσης μια μεγάλη μέρα για τις εταιρείες. Γιατί περισσότερη ποικιλομορφία σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη καινοτομία».

Finally we have an agreement on the @EU_Commission's #WomenOnBoards proposal!

Thank you to all those who worked on this key file for a decade.

This is a great day for women in Europe. It’s also a great day for companies.

Because more diversity means more growth, more innovation

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 7, 2022