Συλλυπητήρια Τασούλα για την τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία

Δυσάρεστο ήταν το πρώτο επίσημο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος ορκίστηκε στο ανώτατο αξίωμα την περασμένη Πέμπτη. Αφορούσε την πολύνεκρη πυρκαγιά στη Βόρεια Μακεδονία, που στοίχισε τη ζωή 59 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ανηλίκων.

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε σε συλλυπητήριο μήνυμά του προς την πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, τα βαθύτατα συλλυπητήρια του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικά για τα θύματα της ανείπωτης τραγωδίας στην πόλη Κοτσάνι. Ο Πρόεδρος ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και διαβεβαίωσε την ομόλογό του ότι η Ελλάδα θα προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια.

Νωρίτερα την Κυριακή, συλλυπητήρια είχαν εκφράσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» ανέφερε ο Πρωθυπουργός

Heartfelt condolences to the people of North Macedonia for the lives lost in the tragic fire in Kočani. My thoughts are with the victims and their families, and I wish a speedy recovery to the injured. Greece stands ready to assist in this difficult time.

