Συλλυπητήρια Δένδια σε Τσαβούσογλου για τα θύματα από τις πυρκαγιές

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνική συνομιλία με τον τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στον οποίο εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια ζωών εξαιτίας των πυρκαγιών στην Τουρκία, σε περιφέρεια καταγωγής του Αττάλεια.

Επίσης, όπως γνωστοποιείται μέσω Twitter, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει βοήθεια εφόσον ζητηθεί.

Ι spoke by phone to #Turkey’s FM @MevlutCavusoglu & expressed my sincere condolences over loss of lives caused by wildfires, including in Turkish FM’s home region of Antalya. I also expressed #Greece’s readiness to provide assistance if requested. pic.twitter.com/MiUmn21Q3b

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 29, 2021