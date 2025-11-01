Σύλληψη 38χρονης για τη ληστεία στο Λούβρο

Μια 38χρονη γυναίκα που συνελήφθη μαζί με τέσσερις ακόμη υπόπτους για την πρωτοφανή ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο, παρουσιάστηκε ενώπιον ανακριτή, ο οποίος θα αποφασίσει εάν θα προφυλακιστεί.

Η γυναίκα, δακρυσμένη, επιβεβαίωσε ότι κατοικεί στα βόρεια προάστια του Παρισιού, στην La Courneuve, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, όπως σημειώνει σε δημοσίευμά του το France24.

Της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για συνέργεια σε οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος. Κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας, η ακρόαση συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο, ληστές οπλισμένοι με ηλεκτρικά εργαλεία εισέβαλαν στο Λούβρο, το πιο επισκέψιμο μουσείο τέχνης στον κόσμο, μέρα μεσημέρι, ολοκληρώνοντας τη ληστεία μέσα σε μόλις επτά λεπτά και αποσπώντας κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αρχικά, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο υπόπτων, ενώ οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η αστυνομία συνέλαβε πέντε ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων και τον κύριο ύποπτο.

Οι πέντε συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι και στα περίχωρά του, κυρίως στην περιοχή Σεν-Σαιν-Ντενί, στα βόρεια της πόλης.

Ενα από τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν αφέθηκε ελεύθερο χωρίς κατηγορία την Παρασκευή 31/10, δήλωσαν οι δικηγόροι του, Σοφία Μπουγκρίν και Νοεμί Γκορέν. «Σε τέτοιες υποθέσεις σοβαρών εγκλημάτων, βλέπουμε ότι υπάρχουν κύματα συλλήψεων», δήλωσε η Μπουγκρίν στο AFP.

Οι δύο πρώτοι άνδρες που είχαν συλληφθεί νωρίτερα κατηγορήθηκαν για κλοπή και εγκληματική συνωμοσία, αφού παραδέχτηκαν εν μέρει τις κατηγορίες, όπως ανέφερε αυτή η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό.

Ο ένας είναι Αλγερινός υπήκοος 34 ετών, κάτοικος Γαλλίας, ο οποίος εντοπίστηκε μέσω ιχνών DNA που βρέθηκαν σε ένα από τα σκούτερ που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαφυγή από τη ληστεία.

Ο δεύτερος ύποπτος είναι 39χρονος οδηγός ταξί χωρίς άδεια, από τα προάστια του Παρισιού, Ομπερβιλιέ. Και οι δύο ήταν γνωστοί στις αρχές για προηγούμενες κλοπές.

Ο πρώτος συνελήφθη την ώρα που επρόκειτο να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για την Αλγερία, στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ του Παρισιού.

Ο δεύτερος συνελήφθη λίγο αργότερα κοντά στο σπίτι του, και σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι σχεδίαζε να διαφύγει στο εξωτερικό.

Οι δύο άνδρες θεωρούνται ύποπτοι ότι ήταν αυτοί που διείσδυσαν στην αίθουσα του μουσείου, ενώ δύο συνεργοί τους περίμεναν απ’ έξω.

Τα κλεμμένα κοσμήματα παραμένουν άφαντα.

