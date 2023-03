Τραγωδία με σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Τουλάχιστον 32 νεκροί και 85 τραυματίες

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 85 τραυματίστηκαν, πολλοί από τους οποίους σοβαρά, στη σύγκρουση επιβατικής με εμπορευματική αμαξοστοιχία που σημειώθηκε αργά τη νύχτα της Τρίτης στα Τέμπτη, στην περιοχή Ευαγγελισμός, σε μικρή απόσταση από τη Λάρισα.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε η Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Τετάρτης, και ενώ οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργειών βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Οι ρεπόρτερ της κρατικής τηλεόρασης είχαν ήδη μεταφέρει από νωρίς τη μακάβρια εκτίμηση ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμενόταν να αυξηθεί, καθώς και ότι σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονταν οι τουλάχιστον 25 από τους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Πολλοί από τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας της Hellenic Train, ήταν φοιτητές που επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας…

Νωρίτερα, στην πρώτη έκτακτη ανακοίνωσή του, ο ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, είχε γνωστοποιήσει πως «το περιστατικό αφορά σύγκρουση εμπορικής με επιβατική αμαξοστοιχία, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Αμεσα κινητοποιήθηκαν, δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος με 40 πυροσβέστες και 17 οχήματα, το Ε.Κ.Α.Β. επιχειρεί στο σημείο με 30 ασθενοφόρα, συνεχίζοντας το έργο της διάσωσης και της περίθαλψης και συνδράμει η Ελληνική Αστυνομία».

Ο ίδιος ενημέρωσε, επίσης, ότι «εφημερεύει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ενώ άνοιξαν εκτάκτως το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το Νοσοκομείο της Κατερίνης. Επίσης, σε επιφυλακή έχουν τεθεί και τα νοσοκομεία Παπανικολάου και Γεννηματά Θεσσαλονίκης, που διαθέτουν ειδική μονάδα για εγκαυματίες. Για τον ίδιο λόγο, έχουν τεθεί σε επιφυλακή και τα Νοσοκομεία της Αττικής».

«Η πρώτη Στρατιά και οι Στρατιωτικές Μονάδες Θεσσαλίας, έχουν μπει σε πρωτόκολλο συναγερμού, όπως προβλέπεται στην περίπτωση ανάλογων δυστυχημάτων», ενώ και «τα στρατιωτικά νοσοκομεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι σε επιφυλακή, σε περίπτωση που χρειαστεί να δεχθούν τραυματίες», πρόσθεσε.

Την ώρα των πρώτων ανακοινώσεων από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων στο Μαρούσι, στις 03.00 τα ξημερώματα, η διαδικασία απεγκλωβισμού ατόμων βρισκόταν σε εξέλιξη και διεξαγόταν «κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης των δύο τρένων», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.

Είναι χαρακτηριστικό πως τα βαγόνια που εκτροχιάστηκαν διαλύθηκαν, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σημειώνεται πως στις 04.00 το πρωί οι επιβάτες που ήταν καλά στην υγεία τους είχαν ήδη μεταφερθεί με λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα, οι σοροί των θυμάτων μεταφέρονταν στα νοσοκομεία της Λάρισας προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στην επιβατική αμαξοστοιχία IC 62, που είχε αναχωρήσει από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, επέβαιναν περίπου 350 επιβάτες, σύμφωνα με την εταιρεία Hellenic Train.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία επεσήμανε τα εξής στο δικό της ανακοινωθέν για την τραγωδία:

«Στον Ευαγγελισμό σημειώθηκε μετωπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών: μιας εμπορευματικής αμαξοστοιχίας και της αμαξοστοιχίας IC 62 που είχε αναχωρήσει από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Την ώρα της σύγκρουσης επέβαιναν περίπου 350 επιβάτες. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και προσωπικό της Hellenic Train, που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις διάσωσης και παροχή βοήθειας στους ταξιδιώτες».

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιβατών

Επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 62 περιέγραψαν σε τοπικά Μέσα και τηλεοπτικούς σταθμούς σταθμούς τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν:

Στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας οδηγήθηκε ο σταθμάρχης βάρδιας του ΟΣΕ Λαρίσης, στη βάρδια του οποίου συνέβη το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και ο εκπρόσωπος της Hellenic Train. Πραγματοποποιείται προανάκριση η οποία όταν περατωθεί θα ενημερωθεί ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφασίσει περαιτέρω κινήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 60χρονος σταθμάρχης, μαζί με τον εκπρόσωπο της σιδηροδρομικής εταιρείας Hellenic Train εκλήθησαν να δώσουν κατάθεση για το συμβάν. Ο σταθμάρχης είχε αναλάβει καθήκοντα πριν ένα μήνα, μετά από μετεκπαίδευση.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Οι πρώτες πληροφορίες -όπως τις μετέδωσε η ανταποκρίτρια του κρατικού καναλιού- ανέφεραν ότι το επιβατικό τρένο, που εκτελούσε το δρομολόγιο από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, έπρεπε μετά τον σταθμό της Λάρισας να παραμείνει σε γραμμή ανόδου. Παρά ταύτα, για άγνωστο λόγο, το τρένο μπήκε στη γραμμή της καθόδου, ενώ την ίδια στιγμή, στην ίδια γραμμή, κινούταν η εμπορική αμαξοστοιχία προς την αντίθεση κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να συμβεί η σφοδρή μετωπική σύγκρουση.

Οπως έγινε γνωστό από την ΕΡΤ, οι εννέα μηχανοδηγοί και υπάλληλοι της σιδηροδρομικής εταιρείας σκοτώθηκαν κατά τη μετωπική σύγκρουση των δύο τρένων…

Συναγερμός

Ο κρατικός μηχανισμός τέθηκε από την πρώτη στιγμή σε συναγερμό.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στην Πολιτική Προστασία, μαζί με τον υφυπουργό Ευάγγελο Τουρνά, τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιάννη Μπρατάκο και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Γιώργο Πουρναρά.

Στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος με τον Αρχηγό του Σώματος Κωνσταντίνο Σκούμα, ενώ αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος και στα νοσοκομεία προκειμένου να καταγράψουν νεκρούς και τραυματίες.

Λόγω του τραγικού συμβάντος, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Στα διεθνή ΜΜΕ

Η τραγωδία έγινε πρωτοσέλιδη είδηση στις διεθνείς εκδόσεις μεγάλων ειδησεογραφικών ιστοσελίδων μεταξύ των οποίων το CNN, το BBC και ο Guardian, ενώ διεθνή πρακτορεία ειδήσεων επίσης μετέδωσαν τηλεγραφήματα και ρεπορτάζ.

“This is a terrible night” – two trains collide in northern Greece, killing at least 16 people and injuring dozens

https://t.co/dTVzXE0eio — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 1, 2023

BREAKING: Officials say 16 people were killed and at least 85 were injured in Greece after a collision between passenger and freight trains. Multiple train cars derailed and at least three caught fire. https://t.co/pplyUKvBmu — The Associated Press (@AP) March 1, 2023

Το Bloomberg δημοσίευσε βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος ενώ η ανταπόκριση του Reuters αποτύπωσε τη δύσκολη νύχτα για την Ελλάδα και σε φωτορεπορτάζ.

WATCH: Multiple cars derailed and at least three burst into flame after a passenger train collided with an oncoming freight train in northern Greece early Wednesday https://t.co/dYJLINcbjD pic.twitter.com/nVBHy5tKJH — Bloomberg TV (@BloombergTV) March 1, 2023

At least 16 dead, scores injured after trains collide in Greece https://t.co/qWpTtfXElI pic.twitter.com/C4lrZ9SPsa — Reuters (@Reuters) March 1, 2023

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News