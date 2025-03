Σύγκρουση πλοίων στη Βόρεια Θάλασσα – Πετρελαιοφόρο τυλίχτηκε στις φλόγες

Ένα δεξαμενόπλοιο και ένα φορτηγό πλοίο συγκρούστηκαν τη Δευτέρα στα ανοικτά των βρετανικών ακτών του Γιορκσάιρ, (βόρεια Αγγλία), στη Βόρεια Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μια πελώρια πυρκαγιά, με τις βρετανικές αρχές να αναπτύσσουν αεροσκάφη και ναυαγοσωστικές λέμβους.

Εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας Stena δήλωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων, ιδιοκτησίας της, που διαχειρίζεται η αμερικανική εταιρεία Crowley, είναι το ένα από τα πλοία που ενεπλάκη στη σύγκρουση.

Πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας είπαν στο Reuters ότι τα δύο εμπλεκόμενα πλοία είναι το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων «Stena Immaculate» και το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Solong» με σημαία Πορτογαλίας.

Τηλεοπτικές εικόνες που μετέδωσε το BBC δείχνουν τουλάχιστον ένα πλοίο να φλέγεται με σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

«Ένα ελικόπτερο διάσωσης της ακτοφυλακής απογειώθηκε από το Χάμπερσαϊντ για να μεταβεί στο σημείο, μαζί με ναυαγοσωστικές λέμβους από το Σκέγκνες, το Μπρίντλινγκτον, το Μάπλθορπ και το Κλίθορπς, ενώ έχουν αναπτυχθεί επίσης ένα αεροσκάφος σταθερών πτερύγων της Βασιλικής Ακτοφυλακής και κοντινά σκάφη με δυνατότητα πυρόσβεσης. Το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη», τόνισε η Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

