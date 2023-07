Σύγκρουση λεωφορείων με πολλούς τραυματίες στο Μανχάταν

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο μετά τη σύγκρουση διώροφου τουριστικού λεωφορείου με λεωφορείο της Νέας Υόρκης το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με απολογισμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης.

Αυτόπτες μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι οι επιβάτες ούρλιαζαν καθώς το πούλμαν της Topview NYC περνούσε από ένα κόκκινο φανάρι για να πέσει την επόμενησ τιγμή στο λεωφορείο, κοντά στο Γκράμερσι Παρκ, στο Μανχάταν, γύρω στις 7 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την Telegraph, τα λεωφορεία ήταν γεμάτα την ώρα του ατυχήματος.

Συνολικά 31 άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο ενώ σε δεκάδες άλλους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της πυροσβεστικής Πολ Χόπερ.

Το πούλμαν πήγαινε «τόσο γρήγορα» που χτύπησε το λεωφορείο δύο φορές, σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Ντέιβι, πρόεδρο της Αρχής Συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης.

«Υπήρχαν 20 Νεοϋορκέζοι στο (λεωοφορείο) X27, οι οποίοι προσπαθούσαν να γυρίσουν σπίτι σήμερα το απόγευμα (…) όταν αυτό το τουριστικό λεωφορείο πίσω μας φαινόταν να έχει περάσει με κόκκινο με αποτέλεσμα να χτυπήσει το λεωφορείο μας… Οπως καταλαβαίνω πήγαινε τόσο γρήγορα που στην πραγματικότητα το χτύπησε δύο φορές», είπε.

Currently numerous authorities and emergency personnel have been deployed following a collision involving a double-decker tour bus and a MTA city bus in… pic.twitter.com/4UeSNJAk4Z

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο σημείο του συμβάντος έδειξαν ότι και τα δύο οχήματα υπέστησαν σημαντικές ζημιές, με το μπροστινό παράθυρο του τουριστικού λεωφορείου να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Πολλοί από τους επιβάτες βγήκαν από τα λεωφορεία με «κοψίματα, μώλωπες, γρατζουνιές,» και άλλοι «τραυματισμούς στο κεφάλι και τον αυχένα» ή και «πιθανά κατάγματα» είπε ο κ. Χόπερ.

Οι διασώστες χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν σκάλες και να σπάσουν τα παράθυρα για να φτάσουν μερικούς από τους τραυματίες, κατεβάζοντάς τους στο έδαφος χρησιμοποιώντας σχοινιά.

Ενας επιβάτης είπε στο CBS News ότι είδε το λεωφορείο να «τρέχει» προς το μέρος του. «Ακουσα την κυρία δίπλα μου να ουρλιάζει, οπότε σήκωσα το βλέμμα και είδα αυτό το λεωφορείο να κινείται προς το μέρος μας», είπε. «Είδα για ένα δευτερόλεπτο παντού γυαλί. Ηταν ειλικρινά σαν να ήμουν σε ταινία, είδα αίματα».

FDNY units are currently operating at a bus collision on East 23rd Street and 1st Avenue in Manhattan. Currently there are approximately 40 injuries to civilians. pic.twitter.com/oFDKqwzk6w

— FDNY (@FDNY) July 7, 2023