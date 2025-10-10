Σύγκρουση Κεραμέως – αντιπολίτευσης για τον διορισμό Τζιλιβάκη στην Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής το νέο Εργασιακό από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, με τη συζήτηση πλέον να συνεχίζεται επί των άρθρων του νομοσχεδίου.

Πέρα απο τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν ζητώντας την απόσυρσή του.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η υπουργός Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, θέλησε να ενημερώσει την Επιτροπή για το ιστορικό ρεκόρ που καταγράφεται στις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας στις νέες θέσεις εργασίας, βάσει των στοιχείων του ΕΡΓΑΝΗ. Ειδικότερα, είπε η υπουργός. «το οκτάμηνο του 2025, είχαμε 317.000 νέες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για το καλύτερο οκτάμηνο στην ιστορία της χώρας στο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων».

Μέχρι το τέλος του έτους ο οδικός χάρτης για ΣΣΕ

Η κυρία Κεραμέως γνωστοποίησε επίσης ότι την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο «μια πολύ γόνιμη συνάντηση με τους έξι εθνικούς εταίρους για το θέμα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου».

«Είμαστε σε τελικό γύρο διαβουλεύσεων», ενημέρωσε, και «το χρονοδιάγραμμα, όπως προκύπτει και από το πρόσφατο νομοθέτημα, είναι ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να συναχθεί ο οδικός χάρτης», όπως η ίδια έχει δεσμευτεί.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός Εργασίας επανέλαβε την πρόταση – πρόσκλησή της προς τα κόμματα να καταθέσουν προτάσεις για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς όπως τόνισε, μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία πρόταση από πλευράς τους.

Παρόντες στη συνάντηση στο υπουργείο ήταν ο πρόεδρος της ΓΣΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Παράσχης και ο αντιπρόεδρος του ΣΒΕ, Ιωάννης Σταύρου.

Σύγκρουση για τον διορισμό Τζιλιβάκη

Κατά τη συνεδρίαση της κονοβουλευτικής επιτροπής, υπήρξε αντιπαράθεση και για το θέμα της κλήτευσης σε ακρόαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργου Τζιλιβάκη, ενώ υπάρχει -όπως κατήγγειλαν σε ανακοινώσεις τους ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά- απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει ότι ο διορισμός του είναι άκυρος.

Η κυρία Κεραέως θέλησε να επισημάνει ότι η απόφαση του ΣτΕ «δεν έχει εκδοθεί ούτε καν καθαρογράφει» ακόμη, ούτε και έχει επιδοθεί στο υπουργείο. «Αυτό που έχουμε -είπε- είναι μόνο μια περίληψή της».

Σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση αφορά τον Νόμο ίδρυσης της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς δεν ήταν Ανεξάρτητη Αρχή η Επιθεώρηση Εργασίας και τον τρόπο επιλογής του διοικητή της.

Αυτό που λέει η περίληψη της απόφασης, υποστήριξε, είναι ότι «νομίμως υπάρχει και αξιολογεί η Επιτροπή Επιλογής τους υποψηφίους, ότι νομίμως διενεργεί συνεντεύξεις, ότι οι διαδικασίες επιλογής είναι εντός της νομοθετικής εξουσιοδότησης, πως ορθά προβλέπονται τα 1.000 μόρια για τη συνέντευξη από τα συνολικά 3.750 μόρια που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος. Και αυτό που επισημαίνεται είναι ότι χρειάζεται να καθοριστούν ακόμα πιο ειδικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συνέντευξης, τα οποία να αναφέρονται στην υπουργική απόφαση».

«Σύμφωνα πάντα με την περίληψη της απόφασης, αυτό που ζητάει το ΣτΕ είναι να τροποποιηθεί η τότε υπουργική απόφαση και να τεθούν κριτήρια αξιολόγησης της συνέντευξης. Επειδή, λοιπόν, υπάρχει αυτή η περίληψη της απόφασης, εμείς έχουμε προνοήσει και φέρνουμε στο παρόν σχέδιο νόμου μια διάταξη με την οποία προβλέπεται η αναπλήρωση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, προκειμένου να μην υπάρξει κενό ούτε μιας ημέρας όταν αυτή η απόφαση μας επιδοθεί», εξήγησε.

Οπότε, «από τη στιγμή που ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ και αυτή δεν έχει επιδοθεί στο υπουργείο, τι ακριβώς είναι αυτό που μου ζητάτε λόγω μιας απόφασης που δεν υπάρχει ακόμα σε ό,τι αφορά το υπουργείο Εργασίας, εγώ να παύσω έναν επικεφαλής μιας Ανεξάρτητης Αρχής; Να του απαγορεύσω να έρθει στην Βουλή των Ελλήνων; Και αυτό θα ήταν υπέρ των θεσμών και των κανόνων δικαίου;» διερωτήθηκε.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, παρατήρησε με τη σειρά του ότι από τη σημερινή παρέμβαση της υπουργού «δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία» ότι γνώριζε την απόφαση του ΣτΕ που ακυρώνει τον διορισμό του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, κ. Γιώργου Τζιλιβάκη, και για αυτό φέρνει και στο νομοσχέδιο το άρθρο 56 για τον τρόπο αναπλήρωσης του διοικητή.

«Δεν μπορεί ένας έκπτωτος, με απόφαση του ΣτΕ, να ενημερώνει τη Βουλή για το πώς πηγαίνουμε στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την Επιθεώρησης Εργασίας και κατά συνέπεια τους εργαζόμενους όλης της χώρας», διαμαρτυρήθηκε και επανέλαβε ότι «ο διορισμός του κ. Τζιβιλάκη είναι παράνομος διορισμός και ο άνθρωπος αυτός κλήθηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ να έρθει εδώ και να μας μιλά για τα αποτελέσματα της Επιθεώρησης Εργασίας και μας κάνετε και μαθήματα».

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος, σημείωσε ότι για το θέμα του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας το κόμμα του έχει καταθέσει ερώτηση από την Πέμπτη. «Θεσμικά και πολιτικά, ο διοικητής της ΑΑΕΕ, από την πρώτη στιγμή, λειτουργεί ως εντεταλμένος της κυβέρνησης και αυτό που συμβαίνει με την ΑΑΕΕ είναι πως όταν συμφέρει την κυβέρνηση την αναδεικνύει ως Ανεξάρτητη Αρχή και όποτε θέλει παρουσιάζει το όποιο έργο έχει αυτή η Αρχή ως δική της κυβερνητική επιτυχία στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία», σχολίασε.

«Για φιάσκο της κυβέρνησης που διόρισε ως διοικητή στην ΑΑΕΕ έναν που δεν είχε τα κριτήρια κατά τη συνέντευξη», μίλησε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, βάλλοντας παράλληλα κατά του πρόεδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «βρίσκεται στην χλεύη της εργατικής τάξης επειδή “βάζει πλάτη” στην κυβέρνηση για να περάσει όλη αυτή η αντεργατική πολιτική».

Απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Από πλευράς της, η Γενική Συνομοσπονίδα απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής των εργαζομένων στην πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου και στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11:00, «ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας», διεκδικώντας την πλήρη αποκατάσταση του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, «του μόνου δρόμου για τη ριζική βελτίωση των όρων εργασίας και της αμοιβής των εργαζομένων», όπως επιμένει, καθώς και τη μείωση του ωραρίου εργασίας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News