Συγκλονιστικός Τσιτσιπάς: για πρώτη φορά στον γ’ γύρο του Ρολάν Γκαρός με ανατροπή!

Επειτα από ένα συγκλονιστικό ματς που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε τη μεγάλη ανατροπή και κέρδισε τον βολιβιανό Ούγκο Ντέλιεν με 3-1 σετ, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τη συμμετοχή του στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Uncharted Territory 🇬🇷 @StefTsitsipas reaches his first Roland-Garros 3R by outlasting Hugo Dellien 4-6 6-0 6-3 7-5. #RG19 pic.twitter.com/OHeZe1Usi5

Ο ελληνας τενίστας αν και έχασε το πρώτο σετ με 4-6, είχε τη δύναμη να γυρίσει το παιχνίδι και μετά από ένα εντυπωσιακό 6-0 στο δεύτερο πήρε και τα δύο άλλα σετ, με 6-3 και 7-5, που του έδωσαν την πολύτιμη νίκη.

Just a few people awaiting the signature of @StefTsitsipas in Paris 😅😂#RG19 pic.twitter.com/BlZ9FUd7M6

— ATP Tour (@ATP_Tour) May 29, 2019