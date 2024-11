Συγκίνηση στο Παρίσι: Χτύπησαν ξανά οι καμπάνες της Νοτρ Νταμ

Οι οκτώ καμπάνες του βορινού κωδωνοστασίου της Νοτρ Νταμ ήχησαν την Παρασκευή, 5,5 χρόνια μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε τον εμβληματικό καθεδρικό ναό του Παρισιού.

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί (τοπική ώρα), οι καμπάνες χτύπησαν η μία μετά την άλλη μέχρι να σχηματίσουν μία αρμονική χορογραφία, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους που βρέθηκαν εκεί.

The bells of Notre Dame in Paris rang out together on Friday for the first time since a 2019 fire that devastated the historic cathedral, AFP reporters said. https://t.co/P7BQwDtrLZ pic.twitter.com/zvjTbnlvsP

«Είναι σημαντικό… συμβολικό! Ολες οι καμπάνες μαζί, είναι η πρώτη φορά», από την πυρκαγιά του Απριλίου 2019 και λιγότερο από έναν μήνα πριν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, δήλωσε ο Φιλίπ Ζοστ, επικεφαλής του δημόσιου ιδρύματος, που είναι επιφορτισμένο με την αποκατάσταση της Νοτρ Νταμ.

Κατά την πυρκαγιά της 15ης Απριλίου 2019, οι φλόγες έφθασαν μέχρι το βορινό κωδωνοστάσιο της Νοτρ Νταμ, ενός από τους μεγαλύτερους καθεδρικούς ναούς της Δύσης, που ανήκει στην λίστα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco.

Πριν από την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου, οι οκτώ καμπάνες του μεταφέρθηκαν με μεγάλη προσοχή, καθαρίστηκαν και αποκαταστάθηκαν πριν τοποθετηθούν και πάλι στην θέση τους.

