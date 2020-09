Σχοινάς σε Μητσοτάκη για τη Μόρια: Η ΕΕ θα συνδράμει σε όλα τα επίπεδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το πρωί της Τετάρτης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την καταστροφική φωτιά στη Μόρια που αποτέφρωσε σχεδόν όλο τον καταυλισμό.

«Μόλις επικοινώνησα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη φωτιά στη Μόρια. Τον διαβεβαίωσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνδράμει άμεσα την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα αυτές τις δύσκολες ώρες.

» Η Επίτροπος Iλβα Γιόχανσον είναι σε επαφή με τους αρμόδιους υπουργούς» ανέφερε ο κ. Σχοινάς σε ανάρτησή του στο Twitter.

Από την πλευρά της η επίτροπος Γιόχανσον τόνισε ότι η ασφάλεια και η στέγαση των ανθρώπων της Μόριας αποτελεί προτεραιότητα.

«Οι σκέψεις μου και η συμπόνια μου είναι στους ανθρώπους της Λέσβου και ειδικά στους μετανάστες και το προσωπικό που εργάζεται στη Μόρια. Είμαι σε επαφή με τον έλληνα υπουργό και τις τοπικές Αρχές για τη φωτιά.

» Συμφώνησα ήδη για τη χρηματοδότηση σχετικά με την άμεση μεταφορά και διαμονή στην ενδοχώρα των 400 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων που έχουν απομείνει. Η ασφάλεια και η στέγη όλων των ανθρώπων στη Μόρια είναι προτεραιότητα» επισήμανε η επίτροπος.

2/2 …I have already agreed to finance the immediate transfer and accommodation on the mainland of the remaining 400 unaccompanied children and teenagers. The safety and shelter of all people in Moria is the priority.

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) September 9, 2020