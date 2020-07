«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Οι οπαδοί της ποπ σταρ ανησυχούν (και εξανίστανται)

Είναι καλά η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ή ξανακύλησε στην κατάθλιψη και τα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα των τελευταίων ετών;

Αυτό φαίνεται να αναρωτιούνται θαυμαστές και διαδικτυακοί φίλοι της 39χρονης ποπ σταρ, βλέποντας τις τελευταίες της αναρτήσεις στα social media και αρνούμενοι να κρύψουν την ανησυχία τους για αυτήν.

Στο Twitter μάλιστα, γίνεται έντονη συζήτηση για όλα αυτά και τα hashtags «#SaveBritney» και «#FreeBritney» είναι ανάμεσα στα trending των τελευταίων ημερών.

Αφορμή στάθηκαν κάποιες αναρτήσεις της Σπίαρς στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, οι οποίες φαίνεται πως θορύβησαν πολλούς από τους φαν της, οι οποίοι σχεδόν απαιτούν να κόψει τον «ομφάλιο λώρο» της εξάρτησης με τον πατέρα της, Τζέιμι, που θεωρούν υπεύθυνο για πολλά από τα δεινά της.

Φυσικά, αυτή η υπόθεση δεν είναι καινούργια, αλλά τραβάει από το 2008, οπότε και μετά τον νευρικό κλονισμό που υπέστη η Σπίαρς σε ηλικία 27 ετών, ο πατέρας της έχει μέχρι σήμερα τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών αλλά και των προσωπικών της αποφάσεων (ο όρος είναι «υποχρεωτική επιτροπεία»), ενεργώντας λίγο έως πολύ ως «κηδεμόνας» της – ο αμερικανικός όρος είναι «conservator».

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά η επιτροπεία/κηδεμονία αυτή πήρε παράταση τουλάχιστον μέχρι τις 22 Αυγούστου, κάνοντας τους θαυμαστές της Σπίαρς να… βγουν από τα ρούχα τους, ειδικά μετά από κάποια… καμπανάκια που (λένε πως) είδαν στις αναρτήσεις της.

Λόγου χάρη, τον περασμένο Απρίλιο η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως «έκαψε κατά λάθος» το προσωπικό γυμναστήριο στο σπίτι της γιατί είχε… ξεχάσει μερικά αναμμένα κεριά.

«Δεν έχω βρεθεί εδώ τους τελευταίους έξι μήνες γιατί δυστυχώς έκαψα το γυμναστήριό μου. Είχα δύο κεριά, το ένα έφερε το άλλο και τελικά το έκαψα», είχε πει στο video η Spears, ενώ ένας χρήστης σχολίασε ότι έμοιαζε πολύ φοβισμένη σε μια προσπάθεια να μην κλάψει.

Πριν μερικές ημέρες, η κατάσταση επιδεινώθηκε λένε οι φαν της.

Ένας εξ αυτών της ζήτησε, αν δεν ειναι καλά, στο επόμενο βίντεο που θα αναρτούσε να φορούσε ένα κίτρινο μπλουζάκι.

Όντως, φόρεσε ένα κίτρινο μπλουζάκι.

Ένας άλλος της ζήτησε, αν έχει πρόβλημα, να αναρτήσει μια φωτογραφία με περιστέρια.

Και η επόμενη φωτογραφία της Μπρίτνεϊ είχε όντως περιστέρια.

apparently someone on twitter asked britney to post doves if she was in trouble… look at her most recent ig post. we need to save britney spears NOW pic.twitter.com/DgOkInBKHj

— BLACK LIVES MATTER (@abbymatejkaaa) July 13, 2020