Στρατιωτική βοήθεια από το Πεκίνο στην Τεχεράνη

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Γκουίντο Ολίμπιο της Corriere della Sera, πηγές που επικαλούνται αμερικανικά ΜΜΕ αποκάλυψαν ότι η Κίνα έστειλε νέα στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν. Στις 29 Σεπτεμβρίου εμπορικό πλοίο ελλιμενίστηκε στο Μπαντάρ Αμπάς και ξεφόρτωσε χημικά απαραίτητα στην παραγωγή στερεών καυσίμων για πυραύλους. Ο ιταλός συντάκτης θεμάτων ασφαλείας έγραψε ότι, κατά την εκτίμησή του, η είδηση δείχνει τα παρακάτω.

Πρώτον, ότι οι Ιρανοί ενισχύουν το πυραυλικό οπλοστάσιό τους αποβλέποντας στη βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων αλλά και στην αντικατάσταση κάποιων που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του Ισραήλ. Δεύτερον, ότι δεν είναι και πολύ πεπεισμένοι για την αποτελεσματικότητα των μέσων τους, καθώς φοβούνται νέο γύρο σύγκρουσης με το εβραϊκό κράτος. Ο Ολίμπιο δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη κινεζική αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στο Ιράν.

Και ιρανορωσική συνεργασία

Περνώντας σε άλλο επίπεδο, ανέφερε ότι δικαστήριο της Νέας Υόρκης καταδίκασε δύο ρώσους εγκληματίες σε 25 χρόνια φυλάκισης επειδή κρίθηκαν ένοχοι για τον σχεδιασμό (ανεπιτυχούς) απόπειρας δολοφονίας της αμερικανοϊρανής δημοσιογράφου Μασίχ Αλινετζάντ, η οποία κριτικάρει το καθεστώς του Ιράν. Οι δύο Ρώσοι φέρονται ως προσληφθέντες από τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες.

